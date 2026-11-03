Экс-начальница отдела «Краснодаравтодор» осуждена за систематическое взяточничество

По версии суда, с ноября 2024 года по август 2025 года Насонова систематически получала деньги за действия в интересах подрядчиков, исполнявших государственные контракты. Размер отдельных взяток составлял от 30 тыс. до 500 тыс. руб. За вознаграждение она подбирала и согласовывала рецептуры асфальтобетонных смесей, обеспечивала подписание документов о качестве и приемке работ, а также не принимала мер при выявлении нарушений со стороны подрядных организаций.