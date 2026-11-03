Экс-начальница отдела «Краснодаравтодор» осуждена за систематическое взяточничество
В Краснодаре бывшую начальницу отдела технологий и лабораторного контроля краевого учреждения «Краснодаравтодор» Ирину Насонову приговорили к восьми годам колонии общего режима за получение взяток от представителей дорожных организаций. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 2,61 млн руб., сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
По версии суда, с ноября 2024 года по август 2025 года Насонова систематически получала деньги за действия в интересах подрядчиков, исполнявших государственные контракты. Размер отдельных взяток составлял от 30 тыс. до 500 тыс. руб. За вознаграждение она подбирала и согласовывала рецептуры асфальтобетонных смесей, обеспечивала подписание документов о качестве и приемке работ, а также не принимала мер при выявлении нарушений со стороны подрядных организаций.
Полученные средства, как установил суд, Насонова оставляла себе и распоряжалась ими по собственному усмотрению. В ходе судебного заседания она полностью признала вину и раскаялась.
Суд назначил ей восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, а также запретил на четыре года занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных полномочий на государственной службе. При этом исполнение наказания в виде лишения свободы отсрочено до достижения ребенком осужденной 14-летнего возраста. Денежные средства в размере полученных взяток конфискованы в доход государства.
Приговор в законную силу не вступил.