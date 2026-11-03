Из-за отсутствия напряжения в контактной сети в Симферополе изменили маршруты троллейбусов

Маршрут №4Т следует от 7-й городской больницы до площади Куйбышева, а до остановки «Марьино — кольцо» пассажиров перевозит автобус №54. Маршрут №7 идет от «Пневматики» до площади Куйбышева (участок до улицы Свободы временно не обслуживается), маршрут №10 — от Заводского до площади Куйбышева (участок до Кечкеметской не обслуживается). Маршрут №5Т сегодня следует от Новоромановки до Москольца (участок через Кечкеметскую до Загородного не обслуживается). Маршрут №16 временно не работает — его заменяет троллейбус №95, который следует от Гурзуфской до Марьино.