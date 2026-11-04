Умер шведский дирижер Герберт Блумстедт

Герберт Блумстедт родился 11 июля 1927 года в США в семье шведов. Музыкальное образование он получил в Стокгольме, Уппсале, Нью-Йорке, Базеле и Тэнглвуде, где учился в том числе у дирижера Леонарда Бернстайна. После дебюта в 1954 году с Королевским филармоническим оркестром Стокгольма он возглавлял ведущие коллективы Осло, Дании, Швеции, Дрезденскую государственную капеллу, Симфонический оркестр Сан-Франциско и лейпцигский Гевандхаус.