Умер шведский дирижер Герберт Блумстедт
Умер шведский дирижер Герберт Блумстедт в возрасте 99 лет. Он скончался в своем доме в Гётеборге, сообщает концертное агентство KunstlerSekretariat am Gasteig.
«На протяжении своей долгой и впечатляющей карьеры он завоевал безоговорочное признание музыкального мира благодаря уважению к замыслу композитора, глубокому знанию партитур, выдающейся музыкальности, а также своей дисциплине и скромности»,— указано в сообщении агентства. Там добавили, что выступления последних месяцев дирижер был вынужден отменить из-за состояния здоровья.
Герберт Блумстедт родился 11 июля 1927 года в США в семье шведов. Музыкальное образование он получил в Стокгольме, Уппсале, Нью-Йорке, Базеле и Тэнглвуде, где учился в том числе у дирижера Леонарда Бернстайна. После дебюта в 1954 году с Королевским филармоническим оркестром Стокгольма он возглавлял ведущие коллективы Осло, Дании, Швеции, Дрезденскую государственную капеллу, Симфонический оркестр Сан-Франциско и лейпцигский Гевандхаус.
Господин Блумстедт получил мировое признание за интерпретации произведений Бетховена, Брукнера, Брамса, Мендельсона, а также популяризацию музыки скандинавских композиторов Сибелиуса и Нильсена.