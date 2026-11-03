В 2027 году на Кубани планируют модернизировать 35 объектов культуры

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в рамках национальных проектов в Краснодарском крае учреждения культуры модернизируют с 2019 года. В следующем году за счет бюджетов всех уровней капитально отремонтируют одну библиотеку в Абинске и две в Краснодаре, а также Отрадненский историко-археологический музей. Специалисты обновят семь объектов культурно-досугового типа, в том числе кинотеатр «Современник» в станице Калининской. Необходимым оборудованием оснастят Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького. Также откроют шесть модельных библиотек в Кущевском, Новокубанском, Белореченском районах, Новороссийске и Краснодаре. На данный момент в регионе 25 таких учреждений, в которых есть интерактивное оборудование и доступ к цифровым ресурсам. Кроме того, планируют оснастить необходимыми технологиями семь районных музеев и создать детские культурно-просветительские центры на базе четырех библиотек и одного музея.