В октябре «квадрат» в новостройках Краснодара подорожал до 174,2 тысячи рублей

Цены на новостройки в России в октябре выросли в среднем на 0,6%, до 167,9 тыс. руб. за квадратный метр. За год первичное жилье подорожало на 10,1%. При этом рынок остается в состоянии стагнации: месячная динамика в большинстве городов не превышает 1%, следует из исследования федерального портала «Мир Квартир».