В октябре «квадрат» в новостройках Краснодара подорожал до 174,2 тысячи рублей
Цены на новостройки в России в октябре выросли в среднем на 0,6%, до 167,9 тыс. руб. за квадратный метр. За год первичное жилье подорожало на 10,1%. При этом рынок остается в состоянии стагнации: месячная динамика в большинстве городов не превышает 1%, следует из исследования федерального портала «Мир Квартир».
По данным аналитиков, в октябре стоимость квадратного метра увеличилась в 51 из 70 исследованных городов, снизилась в 17, еще в двух не изменилась. Наиболее заметный рост зафиксирован в Махачкале (+5,2%), Нижнем Тагиле (+4,9%), Симферополе (+3,5%), Сургуте (+3,3%) и Твери (+2,9%). Сильнее всего новостройки подешевели в Грозном (–5,2%), Владикавказе (–2%), Севастополе (–1,5%), Белгороде (–1,4%) и Тюмени (–1,3%).
В Москве квадратный метр за месяц прибавил в цене 0,4%, достигнув 511,8 тыс. руб., в Московской области — 1,5%, до 242,4 тыс. руб. В Санкт-Петербурге рост составил 2,9%, до 336,6 тыс. руб. В Краснодаре стоимость квадратного метра увеличилась на 2,6%, до 174,2 тыс. руб., в Ростове-на-Дону — на 0,4%, до 170,2 тыс. руб., в Сочи снизилась на 0,7%, до 480,2 тыс. руб.
Средняя стоимость выставленной на продажу квартиры в новостройке в октябре выросла на 0,6%, до 8,7 млн руб. При этом количество объектов в базе Mirkvartir.ru за месяц увеличилось на 13%.
В годовом выражении квадратный метр подорожал в 67 из 70 городов. Лидерами роста стали Махачкала (+30,8%), Грозный (+29,8%), Тверь (+23,7%), Брянск (+22%) и Нижний Тагил (+20,1%). Снижение зафиксировано только в Севастополе (–5,9%), Череповце (–2,1%) и Якутске (–1,2%). В Москве цены выросли на 17,1%, в Московской области — на 14,8%, в Санкт-Петербурге — на 18,6%.
В Краснодаре за год квадратный метр подорожал на 7,2%, в Ростове-на-Дону — на 16,5%, в Сочи — на 13,4%. Средняя стоимость квартиры в новостройке за год увеличилась на 10,4%, а объем предложения на первичном рынке — на 19%.