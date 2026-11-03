Суд обязал минздрав Кубани обеспечить ребенка-инвалида системой мониторинга глюкозы
Тихорецкий городской суд обязал министерство здравоохранения Краснодарского края обеспечить четырехлетнего ребенка с сахарным диабетом 1-го типа системой непрерывного мониторирования уровня глюкозы в крови. Исковые требования удовлетворены в полном объеме, решение обращено к немедленному исполнению, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Мальчику диагностировали сахарный диабет 1-го типа в марте 2026 года, а в июне установили инвалидность. По заключению врачебной комиссии, ребенок нуждается в системе непрерывного мониторинга глюкозы по жизненным показаниям. Необходимость ее использования также согласовал главный внештатный детский эндокринолог регионального минздрава.
Однако своевременно медицинское изделие ребенку не предоставили. Его законному представителю пришлось приобретать систему за собственные средства.
Суд указал, что дети-инвалиды имеют право на бесплатное получение медицинской помощи и изделий, необходимых по медицинским показаниям. В результате Тихорецкую центральную районную больницу обязали подготовить и направить дополнительную заявку на обеспечение ребенка системой мониторирования, а краевой минздрав — предоставить ее в соответствии с заключением врачебной комиссии.