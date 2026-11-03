Суд обязал минздрав Кубани обеспечить ребенка-инвалида системой мониторинга глюкозы

Суд указал, что дети-инвалиды имеют право на бесплатное получение медицинской помощи и изделий, необходимых по медицинским показаниям. В результате Тихорецкую центральную районную больницу обязали подготовить и направить дополнительную заявку на обеспечение ребенка системой мониторирования, а краевой минздрав — предоставить ее в соответствии с заключением врачебной комиссии.