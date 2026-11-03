Крым присоединился к соглашениям о стабилизации цен на топливо
В Крыму заключили соглашения о стабилизации цен на топливо в рамках работы, которую Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ведет совместно с регионами. По данным ведомства на начало ноября, всего в России подписано 146 таких соглашений в 52 субъектах.
Из общего числа 46 соглашений заключены с операторами, владеющими более чем 20 автозаправочными станциями. Они действуют в 30 регионах, в том числе в Крыму, Москве и Московской области, Ростовской области, Ставропольском крае и других. Также соглашения подписаны с независимыми владельцами АЗС в Донецкой и Луганской народных республиках.
Документы заключаются в соответствии с постановлением правительства РФ №662. Их задача — стабилизировать ситуацию на топливном рынке и сдерживать рост розничных цен. ФАС оказывает региональным властям и операторам автозаправочных станций консультационную и организационную поддержку.
Параллельно служба проводит антимонопольные проверки в связи с необоснованным повышением стоимости топлива. К настоящему времени в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка возбуждено 76 дел, хозяйствующим субъектам выдано 109 предупреждений о признаках нарушения антимонопольного законодательства.
Кроме того, ФАС продолжает мониторинг цен на нефтепродукты в связи с сезонным переходом на зимние сорта дизельного топлива. При выявлении признаков необоснованного роста цен ведомство намерено принимать меры антимонопольного реагирования.