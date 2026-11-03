Крым присоединился к соглашениям о стабилизации цен на топливо

Из общего числа 46 соглашений заключены с операторами, владеющими более чем 20 автозаправочными станциями. Они действуют в 30 регионах, в том числе в Крыму, Москве и Московской области, Ростовской области, Ставропольском крае и других. Также соглашения подписаны с независимыми владельцами АЗС в Донецкой и Луганской народных республиках.