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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

На Кубани за загрязнение участка нефтепродуктами с собственника взыскали 20 млн рублей

Прокуратура добилась взыскания 20 млн руб. ущерба из-за загрязнения земельного участка нефтепродуктами в Туапсинском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
В ходе проверки надзорное ведомство выяснило, что на земельный участок, который не был включен в реестр размещения отходов, свозили загрязненный нефтепродуктами песок. В результате этого окружающей среде причинили ущерб в размере более 20 млн руб.
Исковые требования о взыскании ущерба с собственника удовлетворены в полном объеме. Апелляционная инстанция оставила решение в силе. Прокуратура контролирует исполнение решения суда.
Алина Зорина