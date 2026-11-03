На Кубани за загрязнение участка нефтепродуктами с собственника взыскали 20 млн рублей
Прокуратура добилась взыскания 20 млн руб. ущерба из-за загрязнения земельного участка нефтепродуктами в Туапсинском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
В ходе проверки надзорное ведомство выяснило, что на земельный участок, который не был включен в реестр размещения отходов, свозили загрязненный нефтепродуктами песок. В результате этого окружающей среде причинили ущерб в размере более 20 млн руб.
Исковые требования о взыскании ущерба с собственника удовлетворены в полном объеме. Апелляционная инстанция оставила решение в силе. Прокуратура контролирует исполнение решения суда.