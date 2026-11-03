Минюст США впервые будет наблюдать за выборами во всех штатах страны
Министерство юстиции США объявило, что отправляет 1 тыс. наблюдателей за промежуточными выборами во все штаты страны.
Минюст наблюдает за ходом выборов в соответствии с Законом об избирательных правах 1965 года. Однако отправка наблюдателей во все штаты происходит впервые. В 2024 году наблюдатели от Минюста были в 86 юрисдикциях 27 штатов США. На тот момент это было рекордом для подобных миссий.
«Честные выборы остаются одним из основных приоритетов этой администрации,— заявила заместитель министра юстиции страны Хармит Дхиллон, возглавляющая Управление министерства по гражданским правам.— Я невероятно горда тем, что мы организуем крупнейшую программу мониторинга в истории Министерства юстиции и решительно и беспристрастно стремимся к прозрачности выборов».
Комментаторы обращают внимание, что беспрецедентный шаг министерства последовал за тем, как в последнее время суды неоднократно отклоняли попытки ведомства принудить штаты к ограничению возможности голосовать для лиц, предположительно не являющихся гражданами США.
Издание Axios отмечает, что нынешняя кампания идет в полном соответствии с давними усилиями администрации президента Дональда Трампа по борьбе с фальсификациями на выборах, которые, впрочем, согласно многочисленным исследованиям, не так распространены, как об этом заявляет администрация. А как утверждает The Atlantic, ряд местных чиновников, отвечающих за организацию и проведение выборов, уже заявляли о том, что большое количество наблюдателей может само по себе стать инструментом запугивания избирателей или иным образом помешать ходу голосования.