Минюст США впервые будет наблюдать за выборами во всех штатах страны

Минюст наблюдает за ходом выборов в соответствии с Законом об избирательных правах 1965 года. Однако отправка наблюдателей во все штаты происходит впервые. В 2024 году наблюдатели от Минюста были в 86 юрисдикциях 27 штатов США. На тот момент это было рекордом для подобных миссий.