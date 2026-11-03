Пашинян: Армения может подать заявку на членство в ЕС в 2027 или 2028 году
Армения может официально подать заявку на вступление в ЕС в 2027 или 2028 году. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью Euronews в рамках саммита по расширению ЕС.
Господин Пашинян отметил, что сейчас в центре внимания армянских властей процесс либерализации визового режима с ЕС. Поставлена цель получить безвизовый режим уже в 2029 году. Премьер подчеркнул, что уже начался процесс, который приведет Ереван к принятию окончательного решения о подаче заявления о вступлении в Евросоюз.
Закон о начале этого процесса парламент Армении принял в марте 2025 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что интеграция в ЕС автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС и потерю соответствующих преференций.
На состоявшемся в мае в Астане саммите ЕАЭС лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.