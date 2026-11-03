Пашинян: Армения может подать заявку на членство в ЕС в 2027 или 2028 году

Господин Пашинян отметил, что сейчас в центре внимания армянских властей процесс либерализации визового режима с ЕС. Поставлена цель получить безвизовый режим уже в 2029 году. Премьер подчеркнул, что уже начался процесс, который приведет Ереван к принятию окончательного решения о подаче заявления о вступлении в Евросоюз.