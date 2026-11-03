Binance раскрыла схему хакеров для кражи криптовалюты на сумму $6,34 млрд

По данным Binance, в сентябре «с инженером-программистом Б» связался через платформу для поиска работы человек, представившийся директором одного проекта. В профиле инженера Б на этой платформе был указан его опыт работы в Binance. Злоумышленник организовал первый этап собеседования с представителем HR-отдела, а затем — второй этап с человеком, выдававшим себя за генерального директора вымышленной компании.