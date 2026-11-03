Binance раскрыла схему хакеров для кражи криптовалюты на сумму $6,34 млрд
Для того чтобы взломать криптобиржу Binance, злоумышленники пригласили на ложное собеседование одного из сотрудников компании и получили доступ к его ноутбуку. После этого они взломали биржу и украли криптовалюту на сумму около $6,3 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Binance в соцсети X.
В компании отметили, что схема хакеров была многоэтапной и состояла из нескольких атак на платформу. Злоумышленники несколько месяцев готовились к взлому Binance, постепенно получая доступ к внутренним инструментам компании. Одним из этапов схемы стало приглашение сотрудника Binance на собеседование.
По данным Binance, в сентябре «с инженером-программистом Б» связался через платформу для поиска работы человек, представившийся директором одного проекта. В профиле инженера Б на этой платформе был указан его опыт работы в Binance. Злоумышленник организовал первый этап собеседования с представителем HR-отдела, а затем — второй этап с человеком, выдававшим себя за генерального директора вымышленной компании.
На первом этапе хакер поделился с инженером ссылками на свои соцсети, чтобы вызвать доверие. Второе собеседование проходило в «популярном мессенджере», сообщили в Binance. Ближе к концу звонка инженеру Б дали указание скачать на рабочий компьютер «задание», которое содержало цифровое хранилище с вредоносным кодом.
Взлом Binance произошел вечером 29 октября. С кошельков инвесторов были выведены криптоактивы на сумму около $6,3 млрд. Около $2,85 млрд активов компании удалось перехватить или заморозить. ФБР сообщало о причастности ко взлому группировки TraderTraitor из КНДР. В Binance заявляли, что взлом произошел из-за компрометации ноутбука одного из DevOps-инженеров.