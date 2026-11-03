В СПЧ осудили идею смягчения наказания за убийства из кровной мести
Декриминализация убийства по мотиву кровной мести недопустима, заявила член Совета по правам человека Ева Меркачева на Международной неделе «Народы России». На прошлой неделе преподаватель Дагестанского государственного университета Дурея Зиядова предложила смягчить наказание за убийство по мотивам кровной мести.
«В свое время в Уголовном кодексе в ст. 105 «Убийство» появился квалифицирующий признак «по мотиву кровной мести». Такое убийство было приравнено к убийству беременной женщины, несовершеннолетнего, к убийству с особой жестокостью. Это было сделано для того, чтобы в тех регионах, где практиковались такие убийства, этот ужасный атавизм перестал работать», — заявила Ева Меркачева, ее слова приводит пресс-служба СПЧ.
Как отметила госпожа Меркачева, жесткая позиция государства привела к тому, что сегодня убийства по мотивам кровной мести практически не совершаются. Правозащитникам известны лишь единичные случаи, что доказывает эффективность действующего УК, добавила она.
По сообщениям пресс-службы СПЧ, участники семинара единогласно поддержали позицию Евы Меркачевой. Последняя заявила, что никакие национальные обычаи, культурные особенности или вековые традиции отдельных народов не могут стоять выше федерального закона.
29 октября на юрфаке МГУ прошел онлайн-семинар, посвященный вопросам криминалистики. На нем госпожа Зиядова заявила, что убийство по мотивам кровной мести должно квалифицироваться без отягчающих признаков. По ее словам, человека, мстящего преступнику, нельзя сравнивать с тем, кто убил беременную женщину или пенсионера ради наживы. Другие участники обсуждения также отметили, что кровная месть может сдерживать преступность, способствовать восстановлению справедливости и защищать женщин.