Трое несовершеннолетних пострадали при ударе дрона ВСУ по микроавтобусу
Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на микроавтобус в Белгородской области. Об этом в Telegram сообщил глава региона Александр Шуваев. Транспортное средство было атаковано в селе Введенская Готня Ракитянского округа.
«10-летняя девочка и 16-летний юноша получили слепые осколочные ранения ног. У двух других пострадавших — женщины и девочки 5 лет — предварительно, акубаротравмы. Всем оказывают помощь в Ракитянской ЦРБ, для обследования они направлены в медицинские учреждения Белгорода»,— рассказал губернатор.
Он добавил, что при необходимости пострадавших переведут для дальнейшего лечения в федеральные медицинские учреждения.