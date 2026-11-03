Трое несовершеннолетних пострадали при ударе дрона ВСУ по микроавтобусу

«10-летняя девочка и 16-летний юноша получили слепые осколочные ранения ног. У двух других пострадавших — женщины и девочки 5 лет — предварительно, акубаротравмы. Всем оказывают помощь в Ракитянской ЦРБ, для обследования они направлены в медицинские учреждения Белгорода»,— рассказал губернатор.