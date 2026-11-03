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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Происшествия

Трое несовершеннолетних пострадали при ударе дрона ВСУ по микроавтобусу

Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на микроавтобус в Белгородской области. Об этом в Telegram сообщил глава региона Александр Шуваев. Транспортное средство было атаковано в селе Введенская Готня Ракитянского округа.
«10-летняя девочка и 16-летний юноша получили слепые осколочные ранения ног. У двух других пострадавших — женщины и девочки 5 лет — предварительно, акубаротравмы. Всем оказывают помощь в Ракитянской ЦРБ, для обследования они направлены в медицинские учреждения Белгорода»,— рассказал губернатор.
Он добавил, что при необходимости пострадавших переведут для дальнейшего лечения в федеральные медицинские учреждения.
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Белгородская область
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