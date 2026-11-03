Политики раскидывают соцсети

Опять же, не каждый может это делать в этом формате, это раз. Во-вторых, нужно понимать, что сегодня есть longform, когда, например, интервью длится и час, и два, и три, чего 20-30 лет назад совершенно не было. Вот что делает, в частности, Джо Роган. Далеко не каждый политик может говорить о чем-то три часа и вменяемо звучать».