Политики раскидывают соцсети
За кого и почему готовы голосовать американцы
Топ-аккаунт в TikTok, миллионы долларов на счетах и образование в Гарварде: “Ъ FM” узнал, каким должен быть базовый минимум любого кандидата на американских выборах в 2026 году. Американская политика все больше напоминает кастинг в реалити-шоу. Новый образ идеального кандидата — развязный и образованный богач, которого понимают зумеры и за которым стоят крупные доноры из бизнес-империй. Как такой политик убеждает голосовать за себя?
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Бедным, грустным и серьезным не место в Конгрессе. Раскрутка кандидатов на выборах превратилась в один большой кликбейт. Правда, выигрывают от этого только популисты. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, будучи малоизвестным депутатом ассамблеи штата, увеличил аудиторию соцсетей с 14 тыс. до 1 млн подписчиков. Во время кампании он всего лишь снимал ролики о стоимости аренды и ценах на продукты.
Кандидат в мэры Сиэтла Кэти Уилсон записала видео о куске пиццы за $8 и дороговизне жизни в городе. На следующее утро она проснулась самым популярным политиком штата Вашингтон, отмечает PBS. Чем примитивнее подача, тем выше у кандидата поддержка, говорит профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков:
«Страна политически продолжает расходиться от центра, поляризоваться, и это создает очень большие проблемы. У представителей разных поколений очень отличается уровень подготовки в плане информационных технологий. По сути, молодежь говорит на совершенно ином языке с этой точки зрения. Для того чтобы стать реальным кандидатом на выборах президента, губернатора, сенатора, нужно быть лично очень богатым человеком. В Палате представителей еще есть возможность собрать деньги, на более высоких уровнях это становится невозможно».
Крупный бизнес вкладывает миллионы долларов в нужных кандидатов, оплачивает им рекламу и лоббирует выгодные решения. В борьбе за власть громче звучит не голос избирателя, а голос тех, кто может за него заплатить. В этом ключевая особенность современной предвыборной борьбы в США, продолжает Андрей Коробков:
«Речь про новое явление суперолигархов, у которых объем богатства и власти несравним с традиционными миллионерами. И они оказывают очень сильное влияние на процессы, в том числе и выборы. Технология меняется, и это дает большое преимущество, конечно, молодым людям. За политиком всегда кто-то стоит, это может быть партийная машина, которая дает ему деньги, или государство».
Предвыборные баталии теперь разворачиваются в соцсетях, а не на дебатах, замечает американский политолог Георгий Бардмессер:
«Если ты кандидат не совсем местного уровня (Конгресс, Сенат), то тебе нужна команда, которая может всем рулить.
Нужно постоянно генерировать соответствующий контент для всех этих платформ. Важны простота, наглядность, завлекательность.
Опять же, не каждый может это делать в этом формате, это раз. Во-вторых, нужно понимать, что сегодня есть longform, когда, например, интервью длится и час, и два, и три, чего 20-30 лет назад совершенно не было. Вот что делает, в частности, Джо Роган. Далеко не каждый политик может говорить о чем-то три часа и вменяемо звучать».
Но примитивным обещаниям популистов верят не все, отметил в беседе с “Ъ FM” профессор экономики Бостонского университета Лоренс Котликофф:
«Есть очень много новых медиа, которые распространяют правду, но есть и такие, которые распространяют ложь. При этом в американских соцсетях прослеживается четкое отношение к власти. Даже самые ярые трамписты разочаровались в популизме. Они хотят смены курса и возмущены тем, что люди в Белом доме их даже не представляют. В соцсетях люди делятся на группы. Кто-то любит республиканцев, потому что считает демократов слишком глобальными, кто-то поддерживает Израиль, и это тоже влияет на выбор.
Ценности никуда не делись. Люди по-прежнему не любят коррупционеров и преступников и не хотят диктаторов».
Социологи выяснили, что на промежуточных выборах американцам больше других импонируют молодые кандидаты без опыта госслужбы. Еще лучше, если эти люди доказали, что заработали большие деньги благодаря упорству и таланту. Кроме того, такие кандидаты обязательно служили в армии, хорошо шутят и пользуются общественным транспортом по выходным. По всей видимости, тот, кто совместил в себе все эти качества, собрал флеш-рояль, и мы точно увидим его в новом составе Сената или Конгресса.