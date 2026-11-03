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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
ЖизньГородская среда

В Симферополе ограничили водоснабжение после атак ВСУ

В Симферополе ввели временный график подачи воды из-за проблем с электричеством. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.
«Вводится временный график подачи воды. Из-за отсутствия штатного электроснабжения на объектах ГУП РК “Вода Крыма” вода в городе будет подаваться с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00»,— уточнил господин Афанасьев. О сроках действия ограничений информации нет.
Часть Крыма, в частности Симферополь, городской округ Ялта, Саки и Евпатория, Белогорский и Красногвардейский районы полуострова, а также Севастополь и Херсонская область столкнулись с перебоями с электричеством из-за аварии на магистральных сетях. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, это произошло из-за ночной атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, которая расположена за пределами полуострова.
Александр Дремлюгин, Симферополь

Авторы

  • Александр Дремлюгин, Симферополь