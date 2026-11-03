В Симферополе ограничили водоснабжение после атак ВСУ

«Вводится временный график подачи воды. Из-за отсутствия штатного электроснабжения на объектах ГУП РК “Вода Крыма” вода в городе будет подаваться с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00»,— уточнил господин Афанасьев. О сроках действия ограничений информации нет.