Главные новости за неделю 26 октября – 1 ноября. Ростов-на-Дону и область
Головинский районный суд Москвы заочно приговорил лидеров группировки «Покровские» Андрея Коровайко и Аркадия Чебанова к 24 годам колонии строгого режима каждому по делу о рейдерском захвате агрокомплекса «Кущевский».
Ростовская область к 1 октября 2026 года собрала 13,7 млн тонн зерна, на 59,1% больше, чем годом ранее, и заняла первое место в России по сбору зерновых. Урожайность выросла на 58,6%, до 41,4 ц/га.
Ростовская область в 2027–2029 годах планирует списать две трети задолженности муниципальных образований перед областным бюджетом по отдельным бюджетным кредитам. Это следует из постановления регионального правительства об основных направлениях бюджетной и налоговой политики региона на 2027–2029 годы.
Ростовская область планирует перенести часть расходов на строительство и реконструкцию объектов государственной и муниципальной собственности с 2027 года на 2028–2029 годы или за пределы текущего бюджетного цикла.
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Ростовской области за январь—август 2026 года выросла на 13,3% в годовом выражении, до 76,85 тыс. руб. Быстрее всего среди представленных отраслей зарплаты увеличивались в гостиничном бизнесе и общепите — на 36%, до 56,17 тыс. руб., и операциях с недвижимостью — на 26,7%, до 49,84 тыс. руб.
Дефицит бюджета Ростовской области на 2027 год запланирован в размере 29,66 млрд руб., что на 10,2% превышает первоначальный показатель бюджета на 2026 год. Проект регионального бюджета на 2027–2029 годы правительство внесло в Законодательное собрание.
В поселке Шолоховском Белокалитвинского района открыли новый комплекс зданий Мариинской гимназии — единственного на юге России женского казачьего учебного заведения, филиала Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса. Из областного бюджета на строительство трех зданий и реконструкцию учебного корпуса направлено более 1,6 млрд руб.
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в похищении и убийстве семейной пары. По версии следствия, 30 октября подозреваемый в ходе конфликта насильно посадил мужчину и женщину в автомобиль и скрылся. Впоследствии он нанес им множественные ранения колюще-режущим предметом.