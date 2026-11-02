В Казахстане остановили прокачку нефти по «Атырау-Самара» из-за БПЛА
По нефтепроводу «Атырау-Самара» в Казахстане временно остановили транспортировку нефти из-за атаки беспилотников. Об этом сообщила представитель министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева, передает «Интерфакс Казахстан».
По данным Минэнерго Казахстана, БПЛА атаковали объекты Самарского производственно-диспетчерского узла в ночь на 2 ноября. Транспортировку нефти остановили в 04:09 мск.
В министерстве добавили, что возобновление прокачки «ожидается в ближайшее время». Асель Серикпаева уточнила, что сейчас профильные службы проверяют состояние инфраструктуры.