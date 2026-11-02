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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
ИндустрииНефть и газ

В Казахстане остановили прокачку нефти по «Атырау-Самара» из-за БПЛА

По нефтепроводу «Атырау-Самара» в Казахстане временно остановили транспортировку нефти из-за атаки беспилотников. Об этом сообщила представитель министерства энергетики Казахстана Асель Серикпаева, передает «Интерфакс Казахстан».
По данным Минэнерго Казахстана, БПЛА атаковали объекты Самарского производственно-диспетчерского узла в ночь на 2 ноября. Транспортировку нефти остановили в 04:09 мск.
В министерстве добавили, что возобновление прокачки «ожидается в ближайшее время». Асель Серикпаева уточнила, что сейчас профильные службы проверяют состояние инфраструктуры.
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