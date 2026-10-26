Лидеров действовавшей на Дону ОПГ «Покровские» осудили по делу о захвате агрокомплекса

Кроме того, в соответствии с решением суда удовлетворены иски по моральному вреду в 10 млн руб. на одного из потерпевших и по 1 млн руб. в пользу двух других. Суд также удовлетворил иск по материальному вреду удовлетворен АК «Кущевский» в более чем 138 млн руб.