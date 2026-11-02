Станислав Черчесов ушел из зоны вылета

В той ситуации, в которой оказался «Ахмат», а он опустился уже в зону прямого вылета из премьер-лиги, отставка Черчесова была практически неминуема. Команда не могла победить с 13 сентября, когда в восьмом туре одолела махачкалинское «Динамо», после чего потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью. В итоге сейчас с 11 очками она находится на 15-м месте. Конечно, все еще поправимо, учитывая, что отставание от тех же махачкалинцев, занимающих 11-е место, составляет лишь два очка, да и до десятки, которую замыкает «Рубин», недалеко, но перед стартом сезона в Грозном никак не предполагали, что придется бороться за выживание.