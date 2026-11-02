Станислав Черчесов ушел из зоны вылета
«Ахмат» расстался с главным тренером Черчесовым из-за низких результатов
Футбольный клуб Российской премьер-лиги «Ахмат» объявил об отставке с поста главного тренера Станислава Черчесова. Контракт с известным специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Черчесов возглавлял грозненскую команду с лета прошлого года и покинул ее на фоне неудачного выступления в чемпионате, где она занимает сейчас предпоследнее, 15-е место.
В Российской премьер-лиге (РПЛ) произошла пятая тренерская отставка по ходу нынешнего сезона. На сей раз эта участь постигла одного из самых авторитетных отечественных специалистов с огромным опытом Станислава Черчесова. Решение было принято после поражения «Ахмата» в 13-м туре чемпионата страны от московского «Динамо». Как сообщили грозненцы на своем официальном сайте, руководство клуба расторгло трудовой договор с Черчесовым по обоюдному согласию.
В той ситуации, в которой оказался «Ахмат», а он опустился уже в зону прямого вылета из премьер-лиги, отставка Черчесова была практически неминуема. Команда не могла победить с 13 сентября, когда в восьмом туре одолела махачкалинское «Динамо», после чего потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью. В итоге сейчас с 11 очками она находится на 15-м месте. Конечно, все еще поправимо, учитывая, что отставание от тех же махачкалинцев, занимающих 11-е место, составляет лишь два очка, да и до десятки, которую замыкает «Рубин», недалеко, но перед стартом сезона в Грозном никак не предполагали, что придется бороться за выживание.
Не то чтобы у руководителей «Ахмата» были очень амбициозные планы, однако они явно рассчитывали быть выше девятого места, на котором клуб финишировал в прошлом чемпионате.
Тогда как раз по ходу сезона, в августе 2025 года, пришел Черчесов, сменивший на посту главного тренера Александра Сторожука. Казалось, что с таким специалистом, экс-наставником сборной России, поработавшим и за рубежом, «Ахмат» действительно взлетит. Тем более что и состав был укомплектован как минимум не хуже, чем у команд, которые сейчас располагаются гораздо выше в турнирной таблице. По подбору исполнителей грозненцы уступали, наверное, только пятерке лидеров текущего чемпионата. И многие эксперты полагали, что им вполне по силам бороться за шестое место.
Но «Ахмат» наряду с «Локомотивом», который и в таблице рядом — на 14-й строчке, наверное, больше всего разочаровали в этом сезоне. Причем у клуба не идут дела и в Кубке России, где он не выигрывал с 18 августа. Перед заключительным туром группового этапа «Ахмат» занимает последнее место в своем квартете, уступая даже аутсайдеру премьер-лиги «Факелу». Шанс выйти в play-off «Пути регионов» еще остается, но для этого теперь как минимум нужно обыгрывать «Краснодар».
Сложно сказать, почему у Черчесова не получилось в Грозном после второго пришествия. В первый раз он тренировал «Ахмат», который тогда носил название «Терек», с сентября 2011 года по май 2013-го, хотя и в тот период он довел команду только до восьмого места в чемпионате. Возможно, просто потому, что сейчас как тренер Черчесов уже прошел пик своей карьеры.
Во всяком случае, после возвращения его статистика в РПЛ не впечатляет: 11 побед, 15 ничьих и 14 поражений.
Но теперь главный вопрос, кто станет новым тренером «Ахмата». По информации ряда источников, грозненцы практически договорились с Роланом Гусевым, который известен по работе в московском «Динамо». В прошлом сезоне он возглавил бело-голубых после отставки Валерия Карпина, но летом ушел. Динамовцы, как известно, предпочли ему немецкого специалиста Сандро Шварца. Как сообщил «РБ Спорт», ради «Ахмата» Гусев отказался от предложения «Факела».