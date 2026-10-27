Ростовская область заняла первое место в России по сбору зерновых культур. К 1 октября 2026 года хозяйства всех категорий намолотили 13,7 млн тонн зерна в первоначально-оприходованном весе, что на 59,1% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Ростовстата.