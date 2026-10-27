Ростовская область заняла первое место в России по сбору зерновых культур
Ростовская область заняла первое место в России по сбору зерновых культур. К 1 октября 2026 года хозяйства всех категорий намолотили 13,7 млн тонн зерна в первоначально-оприходованном весе, что на 59,1% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Ростовстата.
Урожайность зерновых составила 41,4 ц/га — 158,6% от уровня на начало октября 2025 года.
Сбор подсолнечника, основной масличной культуры региона, достиг 1,1 млн тонн, или 192,9% от прошлогоднего показателя. Урожайность составила 20,7 ц/га, что в 2,2 раза выше, чем годом ранее.
Сахарной свеклы накопали 396,6 тыс. тонн — на 14,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Урожайность этой культуры увеличилась более чем в 2,2 раза, до 334,5 ц/га.
К концу сентября в регионе собрали 376,1 тыс. тонн картофеля, что на 47,1% превышает прошлогодний результат. Урожайность достигла 287,6 ц/га, увеличившись на 76,2% относительно соответствующего периода 2025 года.
Объем выращенных овощей составил 416,3 тыс. тонн, или 113,3% к показателю на начало октября прошлого года. На хозяйства населения пришлось 81% общеобластного сбора — 337 тыс. тонн. Урожайность овощных культур во всех категориях хозяйств достигла 198,7 ц/га, в хозяйствах населения — 180 ц/га.