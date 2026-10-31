В Белокалитвенском районе открыли новый комплекс женской Мариинской гимназии

Инфраструктура комплекса включает учебные классы, спортивные залы, помещения для гимнастики, хореографии и фланкировки, библиотеку, актовый зал, столовую и медицинский блок; четырёхэтажный спальный корпус достроен в декабре 2025 года. С нынешнего учебного года гимназия впервые перешла на круглосуточный формат пребывания. В учебную программу входят история и традиции донского казачества, спортивные дисциплины и прикладные ремёсла; воспитанницы участвуют во всероссийских соревнованиях и фестивалях.