В Белокалитвенском районе открыли новый комплекс женской Мариинской гимназии
В поселке Шолоховском Белокалитвинского района открыли новый комплекс зданий Мариинской гимназии — единственного на юге России женского казачьего учебного заведения, филиала Белокалитвинского Матвея Платова казачьего кадетского корпуса. Из областного бюджета на строительство трех зданий и реконструкцию учебного корпуса направлено более 1,6 млрд руб., сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
В настоящее время в гимназии обучаются 178 воспитанниц 5–11 классов (первый набор — 2018 год), проектная мощность комплекса — 250 мест. Педагогический состав — 34 учителя, у половины — высшая квалификационная категория.
Инфраструктура комплекса включает учебные классы, спортивные залы, помещения для гимнастики, хореографии и фланкировки, библиотеку, актовый зал, столовую и медицинский блок; четырёхэтажный спальный корпус достроен в декабре 2025 года. С нынешнего учебного года гимназия впервые перешла на круглосуточный формат пребывания. В учебную программу входят история и традиции донского казачества, спортивные дисциплины и прикладные ремёсла; воспитанницы участвуют во всероссийских соревнованиях и фестивалях.