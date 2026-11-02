Главу Славянского района Кубани обвиняют в получении взятки от похоронной мафии

Правоохранительные органы полагают, что с января 2018-го по март 2026 года Роман Синяговский получил через посредников от директора частной похоронной конторы взятку за предоставление данной организации монопольного права работ на кладбищах муниципалитета. Статус организации был закреплен постановлением главы города Славянска-на-Кубани, на которого, как считает следствие, оказал влияние глава района Синяговский.