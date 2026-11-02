Главу Славянского района Кубани обвиняют в получении взятки от похоронной мафии
В Краснодаре суд поместил под стражу главу Славянского района Романа Синяговского, обвиняемого в получении взятки в размере 26 млн руб. и в покушении на превышение полномочий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона. По версии следствия, глава муниципалитета за незаконное вознаграждение оказывал покровительство организации, предоставляющей ритуальные услуги.
Правоохранительные органы полагают, что с января 2018-го по март 2026 года Роман Синяговский получил через посредников от директора частной похоронной конторы взятку за предоставление данной организации монопольного права работ на кладбищах муниципалитета. Статус организации был закреплен постановлением главы города Славянска-на-Кубани, на которого, как считает следствие, оказал влияние глава района Синяговский.
Как ранее сообщал «Ъ», в Славянске-на-Кубани расследуется уголовное дело в отношении Анатолия Тарана, учредителя и директора ООО «Похоронные услуги», а также четверых его возможных сообщников, обвиняемых в мошенничестве при оказании похоронных услуг.
Роман Синяговский занимает пост главы муниципалитета с 2012 года, его брат Сергей Синяговский служил в должности заместителя начальника Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве. Глава семьи Владимир Синяговский — в прошлом глава администрации Новороссийска, депутат Государственной думы РФ VII созыва.