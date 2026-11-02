Нефть оценят по переговорному курсу

С золотом и с серебром получилось довольно интересно. Рыночные участники опасаются стагфляции, потому что растут цены в том числе на нефтепродукты, соответственно, разгоняется инфляция. В частности, ФРС на текущий момент сохранил ставку в октябре, в декабре уже закладывается достаточно высокая вероятность, что она будет повышена. Поэтому здесь реакция обратная, то есть возобновления покупок мы пока не наблюдаем. Тем не менее что касается цен на драгметаллы, мы пока что умеренно оптимистичны. В долгосрочной перспективе мы все-таки считаем, что цены могут вырасти».