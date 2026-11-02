Нефть оценят по переговорному курсу
Куда качнутся цены на топливо после выборов в Конгресс США
Цены на нефть за день упали более чем на 6%. Рынки надеются на переговоры между США и Ираном. Котировки Brent в моменте были ниже $106 за баррель.
За последние месяцы Дональд Трамп неоднократно публично размышлял о массированных атаках по Ирану, на которые он может пойти после промежуточных выборов в американский Конгресс, то есть уже через несколько дней. На этом фоне в конце октября 2026-го нефтяные котировки уходили выше $117 за баррель. Госсекретарь Марко Рубио еще 31 октября говорил, что президент США предпочел бы дипломатию, но военный вариант возможен.
Тем не менее 30-31 октября катарские переговорщики, будучи на связи с Белым домом, сначала встретились с иранской делегацией в Тегеране, затем вместе отправились в Доху. В иранском МИДе после этого заверили, что «диалог продолжается». Если он ни к чему не приведет, Brent вновь может вернуться к $120-130 за баррель, полагает аналитик финансовой группы «Финам» Николай Дудченко:
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Нефть Brent
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Данные: Investing.com
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«Рынки в настоящий момент опасаются, и, по всей видимости, справедливо, что после выборов в Конгресс может начаться очередная горячая фаза конфликта, то есть Иран будет атакован. На текущий момент мы видим коррекцию на нефтяном рынке. Пока идут мирные переговоры, точнее попытка этих мирных переговоров в Дохе. Насколько они будут эффективны — по нашему мнению, скорее всего, вряд ли. Минимальные требования сторон до сих пор не совпадают.
Фактически на эскалацию могут реагировать цены, но насчет $150 мы, конечно, не очень уверены и полагаем, что в целом есть перспектива, допустим, в случае возобновления конфликта увидеть $120-130 за баррель. В противном случае, опять же, рынок действует по схеме “покупай на слухах, продавай на факте”. Тут вполне вероятно, что увидим цены на нефть ниже $100.
С золотом и с серебром получилось довольно интересно. Рыночные участники опасаются стагфляции, потому что растут цены в том числе на нефтепродукты, соответственно, разгоняется инфляция. В частности, ФРС на текущий момент сохранил ставку в октябре, в декабре уже закладывается достаточно высокая вероятность, что она будет повышена. Поэтому здесь реакция обратная, то есть возобновления покупок мы пока не наблюдаем. Тем не менее что касается цен на драгметаллы, мы пока что умеренно оптимистичны. В долгосрочной перспективе мы все-таки считаем, что цены могут вырасти».
По данным портала Axios, 31 октября Дональд Трамп созвонился с Биньямином Нетаньяху — израильский премьер настаивал на военной эскалации. В свою очередь Иран напомнил о собственном плане урегулирования, который, по заявлениям исламской республики, можно выполнить за два дня. Он, в частности, предусматривает снятие американской блокады портов и разрешение на экспорт иранской нефти. Ядерную программу Иран готов обсуждать лишь после этого.
В то же время на новых переговорах не поднимался вопрос о передаче высокообогащенного урана другой стране. Прежде Вашингтон этот план отвергал. В Тегеране скорее надеются на затягивание переговоров, отмечает политолог-международник Елена Супонина:
«Иранцы сделали ставку на время: чем дольше все это тянется, тем больше они воспринимают происходящее как успех. Они делают ставку на ослабление позиций Дональда Трампа. На мой взгляд, иранцы даже чересчур явно делают ставку на это, потому что глава Белого дома понимает их игру. Исключать новые удары по Ирану абсолютно нельзя, и в Тегеране это хорошо понимают.
Очень серьезные сейчас позиции у руководителя Совета национальной безопасности Мохсена Резаи, который считается одним из ястребов. Переговоры идут своим чередом. Катар посредничает, Россия посредничает, но это типичная иранская игра. Они будут делать какие-то предложения. Подспудно они, конечно, готовятся к худшему, то есть к новым американским ударам, а может даже совместным американо-израильским.
Остается удивляться, в положительном смысле, терпению Катара: высокопоставленная катарская делегация была в Тегеране, привезла предложение. На взгляд иранцев, от них потребовали слишком много уступок. Катарцы не отчаялись, но иранцы не хотят ослаблять свои переговорные позиции, опять-таки потому, что они ничего хорошего не ждут со стороны американцев. Но, возможно, это позволит хотя бы оттянуть опять время, отложить тему нанесения ударов».
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи передал правительству некоторые новые «полномочия» на переговоры с Соединенными Штатами. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан. 2 ноября министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также рассказал об «очень интенсивных» обсуждениях с США через посредников «с учетом деликатности и серьезности нынешней ситуации».