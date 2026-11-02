Лирные инициативы

Динамика концертов Баха, как и почти всей барочной музыки, преимущественно «террасная»: переключения с piano на forte происходят не постепенно, а «вдруг», резко (революционные приемы crescendo и diminuendo придумали гораздо позже музыканты Мангеймской капеллы). Возникшая из чисто технических ограничений инструментария, такая динамика стала одной из важнейших стилевых примет барокко. Равно как и «сухая» артикуляция, графика мелодических линий, мерно пульсирующий, а в быстрых частях — активно поступательный, четкий темпоритм, задающий чисто барочный драйв. К сожалению, игра и само качество звука Молодежного оркестра ЗКР под управлением его руководителя Ярослава Забояркина ничему из этого не соответствовали.