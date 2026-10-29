Средняя зарплата в Ростовской области за восемь месяцев выросла до 76,9 тыс. рублей
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Ростовской области за январь—август 2026 года составила 76,85 тыс. руб., увеличившись на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В августе показатель достиг 75,75 тыс. руб., что на 11,1% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Ростовстата о заработной плате по видам экономической деятельности, которые изучил «Ъ-Ростов».
Наиболее заметный рост среди представленных отраслей за восемь месяцев зафиксирован в гостиничном бизнесе и общественном питании. Средняя начисленная зарплата здесь увеличилась на 36%, до 56,17 тыс. руб. В операциях с недвижимым имуществом она выросла на 26,7%, до 49,84 тыс. руб. В оптовой торговле, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, показатель увеличился на 23,2%, до 68,48 тыс. руб. В целом в оптовой и розничной торговле, включая ремонт автомобилей и мотоциклов, зарплата выросла на 19,8%, до 68,62 тыс. руб.
В финансовой и страховой деятельности среднемесячная начисленная зарплата увеличилась на 16%, до 133,07 тыс. руб. Это самый высокий показатель среди представленных отраслей. В административной деятельности и сопутствующих услугах она выросла на 16,7%, до 61,86 тыс. руб., в здравоохранении и социальных услугах — на 14,7%, до 69,95 тыс. руб. В обеспечении электроэнергией, газом и паром, а также в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов рост составил по 14,3%, до 92,82 тыс. и 66,24 тыс. руб. соответственно.
В сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве зарплата выросла на 12,3%, до 69,55 тыс. руб. В строительстве показатель увеличился на 11,9%, до 70,29 тыс. руб., в транспортировке и хранении — на 12,7%, до 84,93 тыс. руб. В обрабатывающих производствах среднемесячная начисленная зарплата составила 90,03 тыс. руб., увеличившись на 8,4%, в добыче полезных ископаемых — 81,84 тыс. руб. с ростом на 2,6%.
В сфере информации и связи среднемесячная зарплата достигла 102,24 тыс. руб., увеличившись на 11,3%. В профессиональной, научной и технической деятельности она составила 98,42 тыс. руб. (+13%), в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, а также социальном обеспечении — 76,98 тыс. руб. (+11%). В образовании показатель достиг 57,08 тыс. руб. (+13%), в культуре, спорте, организации досуга и развлечений — 69,29 тыс. руб. (+7,9%). В рыболовстве и рыбоводстве зарплата составила 45,20 тыс. руб., увеличившись на 5,6%.
В августе среднемесячная начисленная зарплата в гостиничном бизнесе и общественном питании составила 57 тыс. руб., увеличившись в годовом выражении на 31,8%. В операциях с недвижимостью показатель достиг 52,17 тыс. руб. (+24,2%), в финансовой и страховой деятельности — 142,54 тыс. руб. (+19,7%).
Данные учитывают крупные, средние и малые предприятия и организации с учетом дорасчета. Показатель отражает номинальную начисленную заработную плату, а не сумму, фактически полученную работниками на руки.