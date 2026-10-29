Средняя зарплата в Ростовской области за восемь месяцев выросла до 76,9 тыс. рублей

Наиболее заметный рост среди представленных отраслей за восемь месяцев зафиксирован в гостиничном бизнесе и общественном питании. Средняя начисленная зарплата здесь увеличилась на 36%, до 56,17 тыс. руб. В операциях с недвижимым имуществом она выросла на 26,7%, до 49,84 тыс. руб. В оптовой торговле, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, показатель увеличился на 23,2%, до 68,48 тыс. руб. В целом в оптовой и розничной торговле, включая ремонт автомобилей и мотоциклов, зарплата выросла на 19,8%, до 68,62 тыс. руб.