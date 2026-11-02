Террористам отключили Zoom

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест до 6 февраля 2027 года Любомиру Корбе, а также отцу и сыну Виктору и Павлу Васиным. В зависимости от степени участия в преступлении им предъявили обвинения в теракте и покушении на теракт (ст. 205 УК РФ), посягательстве на жизнь военнослужащего (ст. 317 УК РФ), а также в незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Как установило ГСУ СКР, именно они в 2025 году по заданию СБУ, выделившей $30 тыс., начали готовить покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, которое было совершено в феврале этого года. По данным “Ъ”, к Новому году следователи планируют завершить расследование дела и направить материалы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи во Второй Западный окружной военный суд.