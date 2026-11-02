Террористам отключили Zoom
Обвиняемым в покушении на генерала Владимира Алексеева продлили арест
Фигуранты уголовного дела о покушении 6 февраля этого года на первого замначальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева утверждают, что больше не представляют опасности для общества. Агенты украинской спецслужбы, выделившей $30 тыс. на теракт, отмечая, что никуда не скроются, просили отпустить их под домашние аресты. Суд решил, что обвиняемые будут находиться в СИЗО и в следующем году.
Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест до 6 февраля 2027 года Любомиру Корбе, а также отцу и сыну Виктору и Павлу Васиным. В зависимости от степени участия в преступлении им предъявили обвинения в теракте и покушении на теракт (ст. 205 УК РФ), посягательстве на жизнь военнослужащего (ст. 317 УК РФ), а также в незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Как установило ГСУ СКР, именно они в 2025 году по заданию СБУ, выделившей $30 тыс., начали готовить покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, которое было совершено в феврале этого года. По данным “Ъ”, к Новому году следователи планируют завершить расследование дела и направить материалы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи во Второй Западный окружной военный суд.
Следствие обосновало свое требование о продлении ареста вполне традиционными аргументами: оказавшись на свободе, фигуранты могут скрыться или иным способом воспрепятствовать расследованию.
В судебном заседании трое обвиняемых находились в приподнятом настроении — улыбались, шутили и подмигивали родственникам, которые пришли их поддержать.
Павел Васин сообщил, что в СИЗО ему не проводят необходимое медицинское обследование. Остальные тоже заявили об ухудшении здоровья, и на этом основании фигуранты просили суд выпустить их под домашние аресты.
«Прошу смягчить (меру пресечения.— “Ъ”) ввиду моей неопасности для общества… У меня двое маленьких детей, скрываться я не намерен»,— заявил суду Павел Васин.
Его адвокат поддержала просьбу об освобождении обвиняемого из СИЗО и добавила, что она написала заявление в правоохранительные органы по поводу пыток, которые, по словам подзащитного, к нему якобы применялись.
Любомир Корба попросил суд разрешить ему позвонить на Украину, чтобы узнать, жива ли его супруга. «То, что я сотворил,— я виновный. Но необязательно держать меня закрытым, я не убегу»,— сказал он.
Суд тем не менее аргументы следствия посчитал более убедительными и арест продлил.
Как установили силовики, СБУ завербовала Любомира Корбу в Тернополе в августе прошлого года. Затем уже в Киеве его обучили стрельбе, объяснили, как пользоваться для связи с кураторами программой для организации видеоконференций Zoom, а также проверили на полиграфе. В сообщении ФСБ говорилось, что в вербовке Корбы участвовал его сын — гражданин Польши 27-летний Любош Корба.
Любомира Корбу переправили в Россию по маршруту Киев—Кишинев—Тбилиси—Москва. В российской столице он каждый месяц получал деньги в криптовалюте и пытался наладить слежку за кем-то из военных высокого ранга. Позже он получил ПМ с глушителем и патронами (предположительно, от Виктора Васина), которые были заложены в тайнике в Подмосковье.
Еще одна участница подготовки покушения — Зинаида Серебрицкая, которая впоследствии сумела скрыться от силовиков на Украине и была объявлена в розыск, передала Корбе электронный ключ от входной двери в подъезд дома на Волоколамском шоссе, где проживал генерал Алексеев. До приезда Корбы она арендовала квартиру в доме военнослужащего и следила за ним.
Само покушение на первого замначальника Главного управления (разведка) Генштаба Владимира Алексеева было совершено ранним утром 6 февраля. Преступник подстерег генерала в холле у лифта. Военный успел среагировать, когда заметил человека с пистолетом, поэтому первые пули попали не в тело и голову, а в руки и ноги. Но одна пуля все же задела грудь. Военнослужащего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Ему сделали успешную операцию.
Спустя несколько часов после преступления Любомир Корба, который стрелял в генерала, улетел в ОАЭ. Силовики смогли быстро выйти на его след, потому что стрелок засветился на нескольких камерах видеонаблюдения «Умный город», в частности на станции МЦД и возле собственного дома. Там он выбросил в мусорный контейнер рюкзак с матерчатыми перчатками, которые были у него на руках в момент совершения преступления.
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал его. Впрочем, беглец практически тут же был депортирован из Дубая.