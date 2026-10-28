Ростовская область спишет муниципалитетам две трети долга по бюджетным кредитам
Ростовская область в 2027–2029 годах планирует списать две трети задолженности муниципальных образований перед областным бюджетом по отдельным бюджетным кредитам. Это следует из постановления регионального правительства об основных направлений бюджетной и налоговой политики региона на 2027–2029 годы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Списание будет проводиться в соответствии с порядком, установленным постановлением правительства Ростовской области от 5 мая 2025 года. Решение распространяется на задолженность муниципальных районов и городских округов по отдельным бюджетным кредитам.
Одновременно региональные власти намерены учитывать долговую нагрузку муниципалитетов при предоставлении новых бюджетных кредитов. В частности, будет оцениваться соблюдение требований к муниципальному долгу, дефициту местных бюджетов, объему заимствований и показателей долговой устойчивости.
Власти также продолжат заключать соглашения с главами дотационных муниципалитетов. В них будут предусматриваться мероприятия по социально-экономическому развитию территорий и оздоровлению муниципальных финансов.