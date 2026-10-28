Ростовская область спишет муниципалитетам две трети долга по бюджетным кредитам

Ростовская область в 2027–2029 годах планирует списать две трети задолженности муниципальных образований перед областным бюджетом по отдельным бюджетным кредитам. Это следует из постановления регионального правительства об основных направлений бюджетной и налоговой политики региона на 2027–2029 годы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».