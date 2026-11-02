Россиян атаковали предупреждением
Жителям 33 регионов сообщили о ядерной угрозе после кибератаки на МЧС
После кибератаки на приложение МЧС, совершенной в ночь на 2 ноября, жители ряда регионов получили предупреждение об «угрозе движухи», выраженной в ядерной атаке на всю страну. МЧС оперативно отреагировало на инцидент: в течение получаса сообщения удалили, а граждан призвали не поддаваться панике. Впрочем, судя по комментариям в соцсетях, оповещение и так никто не воспринял всерьез. В пресс-службе президента сообщили, что официальные сайты главы государства и ведомств подвергаются атакам по множеству раз в течение суток, и угроза только возрастает по мере развития искусственного интеллекта.
В понедельник, 2 ноября, около трех часов ночи по московскому времени жителям ряда российских регионов на телефоны пришло пуш-уведомление из официального приложения МЧС. «Угроза движухи! Не беспокойтесь! По всем регионам России (болота) были запущены ядерные боеголовки на носителях P1-SUN! Срочно запаситесь едой на три недели и ховайтесь в свой [нецензурное слово] подвал, иначе вам порвет туза!» — говорилось в оповещении. Затем сообщение стало появляться в каналах региональных управлений МЧС в «Максе» — по Санкт-Петербургу, Белгородской, Московской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Тульской и Челябинской областях, Пермскому и Ставропольскому краям, Башкирии и другим регионам, а также в Telegram-канале оперативного штаба Белгородской области.
Почти сразу сообщения были удалены. Через полчаса на официальных ресурсах МЧС появились сообщения о том, что приложение ведомства подверглось массированной кибератаке, «в результате чего злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковой информации населению». К пяти утра в министерстве отчитались, что ситуация находится под контролем и специалисты принимают все необходимые меры по восстановлению штатной работы мобильного приложения. «Взлом мобильного приложения не оказал и не может оказывать влияния на работу системы оповещения населения. Оповещение граждан осуществляется через основные каналы: региональные и муниципальные системы оповещения (сирены, громкоговорители), сети связи (СМС-рассылка), а также через теле- и радиовещание. Мобильное приложение является лишь дополнительным вспомогательным сервисом информирования»,— заявили в МЧС.
Уже днем в ведомстве сообщили, что атака затронула 33 региона.
Министерство заявило, что инцидент удалось выявить оперативно, «в момент получения первых ложных сообщений», поэтому «незамедлительно были приняты меры по отключению сервисов от сети и их изоляции». Отдельно призвали граждан «сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам».
Жители регионов, которых коснулась кибератака, панике и не поддавались: в социальных сетях к происшествию отнеслись с юмором. В комментариях к новости в местных пабликах отмечали, что у писавших «отличное чувство юмора», интересовались, всем ли известно значение слова «ховаться» (прятаться), а также задавались вопросом, почему взломщики решили «устроить ржач, а не реально напугать». Некоторые даже выразили сожаление, что им такое оповещение не пришло: им хотелось бы его получить, «чтобы оставить для истории».
«Интернет-сайт президента РФ подвергается кибератакам множество раз в течение суток, каждый день. А также и другие ведомства»,— заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя произошедшее. «По мере развития технологий, в том числе искусственного интеллекта, угроза кибератак растет,— добавил господин Песков.— Это обязывает нас, все ведомства, принимать соответствующие меры к повышению эффективности защиты наших цифровых ресурсов».