Россиян атаковали предупреждением

Почти сразу сообщения были удалены. Через полчаса на официальных ресурсах МЧС появились сообщения о том, что приложение ведомства подверглось массированной кибератаке, «в результате чего злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковой информации населению». К пяти утра в министерстве отчитались, что ситуация находится под контролем и специалисты принимают все необходимые меры по восстановлению штатной работы мобильного приложения. «Взлом мобильного приложения не оказал и не может оказывать влияния на работу системы оповещения населения. Оповещение граждан осуществляется через основные каналы: региональные и муниципальные системы оповещения (сирены, громкоговорители), сети связи (СМС-рассылка), а также через теле- и радиовещание. Мобильное приложение является лишь дополнительным вспомогательным сервисом информирования»,— заявили в МЧС.