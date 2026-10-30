Планируемый дефицит бюджета Ростовской области на 2027 год составит 29,6 млрд рублей

Правительство Ростовской области внесло в Заксобрание проект областного закона о бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, с которым ознакомились «Ведомости Юг». Дефицит на 2027 год запланирован в 29,66 млрд руб. — на 2,74 млрд руб. (10,2%) выше показателя, с которым год назад принимался бюджет 2026 года. Публичные слушания назначены на 10 ноября, замечания и предложения принимаются до 6 ноября.