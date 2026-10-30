Планируемый дефицит бюджета Ростовской области на 2027 год составит 29,6 млрд рублей
Правительство Ростовской области внесло в Заксобрание проект областного закона о бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, с которым ознакомились «Ведомости Юг». Дефицит на 2027 год запланирован в 29,66 млрд руб. — на 2,74 млрд руб. (10,2%) выше показателя, с которым год назад принимался бюджет 2026 года. Публичные слушания назначены на 10 ноября, замечания и предложения принимаются до 6 ноября.
Доходная и расходная части растут опережающими дефицит темпами: доходы планируется увеличить на 5,1%, или 16,64 млрд руб., до 344,85 млрд руб., расходы — на 5,5%, или 19,38 млрд руб., до 374,51 млрд руб. Иными словами, казна прибавляет, но траты прибавляют быстрее — и вся прибавка расходов (19,38 млрд) не покрывается прибавкой доходов (16,64 млрд), что и даёт расширяющийся разрыв.
После последних поправок, внесенных 14 октября, плановый дефицит этого года вырос почти на 15 млрд руб. — до 41,89 млрд руб. при доходах 332,05 млрд руб. и расходах 373,94 млрд руб. Перспективный период закладывает выправление траектории: дефицит 2028 года запланирован в 20,01 млрд руб., 2029-го — 9,85 млрд руб.
Публичные слушания назначены на 10 ноября, замечания и предложения принимаются до 6 ноября.