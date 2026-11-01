В Ростове задержали подозреваемого в похищении и убийстве семейной пары
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, подозреваемого в похищении и убийстве семейной пары (ст. 126 и пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.
По версии следствия, 30 октября подозреваемый в ходе конфликта насильно посадил мужчину и женщину в автомобиль и скрылся. Впоследствии он нанес им множественные ранения колюще-режущим предметом. Потерпевшие скончались на месте. Тела обнаружили 1 ноября с признаками насильственной смерти и расчленения на участке местности в Аксайском районе.
«По предварительным данным, в ходе ссоры мужчина 2000 г. р. насильно затолкал гражданина 1985 г. р. и его супругу 1986 г. р. в принадлежащий им автомобиль «Лада Веста» и на нем увез в неизвестном направлении», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Отмечается, что причастность к преступлению задержанного установили следователи совместно с сотрудниками полиции после изучения записей камер видеонаблюдения и опросов очевидцев.
Назначены судебные экспертизы. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и собирать доказательства.
По данным СМИ, у пары осталось трое малолетних детей.