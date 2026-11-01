В Ростове задержали подозреваемого в похищении и убийстве семейной пары

По версии следствия, 30 октября подозреваемый в ходе конфликта насильно посадил мужчину и женщину в автомобиль и скрылся. Впоследствии он нанес им множественные ранения колюще-режущим предметом. Потерпевшие скончались на месте. Тела обнаружили 1 ноября с признаками насильственной смерти и расчленения на участке местности в Аксайском районе.