В Ростовской области часть строек могут перенести на 2028–2029 годы
Ростовская область планирует перенести часть расходов на строительство и реконструкцию объектов государственной и муниципальной собственности с 2027 года на 2028–2029 годы или за пределы текущего бюджетного цикла. Соответствующая информация содержится в постановлении регионального правительства об основных направлениях бюджетной и налоговой политики региона на 2027–2029 годы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Речь идет об объектах, не относящихся к дорожному хозяйству. Перенос сроков будет осуществляться с учетом уже заключенных государственных и муниципальных контрактов, доходной базы областного бюджета и возможностей финансирования.
В документе отмечается, что бюджетная политика в трехлетней перспективе будет строиться на приоритизации расходов и недопущении принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования.
При этом власти намерены сохранить финансирование инфраструктурных проектов, мероприятий в сфере ЖКХ, дорожного фонда и поддержки сельского хозяйства.