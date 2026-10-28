В Ростовской области часть строек могут перенести на 2028–2029 годы

Ростовская область планирует перенести часть расходов на строительство и реконструкцию объектов государственной и муниципальной собственности с 2027 года на 2028–2029 годы или за пределы текущего бюджетного цикла. Соответствующая информация содержится в постановлении регионального правительства об основных направлениях бюджетной и налоговой политики региона на 2027–2029 годы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».