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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Жизнь

В Энергодаре откладывается начало отопительного сезона из-за атак ВСУ

В Энергодаре откладывается старт отопительного сезона из-за отсутствия газа в системе после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города—спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.
«Внутренние системы отопления многоквартирных домов и прочих потребителей готовы к подаче тепла. В форсированном режиме идет восстановление теплового контура после прилетов. Однако запуск тепла в данный момент невозможен и откладывается из-за отсутствия газа»,— отметил господин Пухов.
Ранее местные власти заявили, что город—спутник Запорожской АЭС оказался на грани гуманитарной катастрофы, а его жители уже полтора месяца живут без газа.
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