В Энергодаре откладывается начало отопительного сезона из-за атак ВСУ

«Внутренние системы отопления многоквартирных домов и прочих потребителей готовы к подаче тепла. В форсированном режиме идет восстановление теплового контура после прилетов. Однако запуск тепла в данный момент невозможен и откладывается из-за отсутствия газа»,— отметил господин Пухов.