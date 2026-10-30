Дефицит бюджета, мигранты и переезд в Москву

Правительство ХМАО подготовило законопроект о бюджете Югры на 2027 год, в котором размер дефицита будет в два раза меньше запланированного — 19,7 млрд руб. По словам господина Кухарука, не следует наращивать объем займов, чтобы бремя обслуживания долга не стало «существенным» для региона;

Несмотря на изменение подхода, власти планируют направить на все социальные обязательства 65% расходов бюджета и сохранить налоговые преференции для топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В 2027 году правительство ХМАО намерено ввести новую меру поддержки нефтяников, которая позволит привлечь в отрасль около 60 млрд руб. за несколько лет;

Помимо финансовой поддержки власти Югры совместно с Министерством обороны РФ усилили защиту объектов ТЭК от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). В регионе задействуют мобильные огневые группы и «другие средства пассивной и активной защиты»;

До конца года в Югре будет завершена разработка проектной документации по строительству моста через реку Обь в Октябрьском районе, который свяжет пять регионов и обойдется в 83 млрд руб. В 2027 году власти рассчитывают получить заключение госэкспертизы, чтобы приступить к определению источников финансирования;

Власти ХМАО завершили разработку документации по другому финансовоемкому проекту — строительству дороги от Урая до границы Свердловской области. Финальное заключение по проекту пути от Тавды до границы Югры ожидают в правительстве Среднего Урала. Дорога должна сократить расстояние из ХМАО до Екатеринбурга на 300-400 км;

При ужесточении миграционной политики в ХМАО регион не испытывает нехватки специалистов: по сравнению с январем-сентябрем 2025 года число въехавших в Югру мигрантов снизилось с 67,2 тыс. до 51,8 тыс., а количество совершенных приезжими преступлений сократилось в 2,7 раза;

В ХМАО продолжат снижать напряжение в обществе из-за мигрантов. Для этого с начала года в регионе будет увеличено количество видов экономической деятельности, в которых работодателям запрещено привлекать иностранцев, с 27 до 30. Приезжие в Югру больше не смогут производить хлеб, трудиться в пунктах выдачи товаров и работать в организациях по оказанию услуг в области культуры и спорта;