В ХМАО введут меру поддержки нефтяников для привлечения 60 млрд рублей в отрасль
Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) запустят с 2027 года новую меру поддержки для добычи углеводородов на технологических полигонах с высокой концентрацией трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) нефти, рассказал губернатор Руслан Кухарук на пресс-конференции. Он заверил, что в случае выделения 300-400 млн руб. на налоговые преференции объем инвестиций компаний в технологические полигоны составит около 60 млрд руб. за несколько лет.
«Если не применить налоговые преференции, то на эти территории вообще никто не зайдет. Но мы видим, какой эффект мы получим»,— сказал господин Кухарук.
По словам губернатора, в случае участия правительства РФ мера поддержки позволит компаниям вернуться и к большому количеству месторождений на территории Югры, где выработка уже достигла 80%. «На них уже готовая инфраструктура, подъездные пути, рядом находятся строительные городки, целые построенные города и поселки, которые обслуживают всю инфраструктуру. Сегодня наш подход разделяют и нефтяники, и коллеги из федерального правительства»,— пояснил глава ХМАО.
Руслан Кухарук добавил, что 2 сентября он участвовал в совещании с представителями Министерства энергетики РФ, Министерства финансов РФ и нефтяных компаний, в ходе которого был сформированы предложения по ряду мер поддержки, направленных на высоковыработанные месторождения Югры. «Мы, как пилот, готовы отработать эффект, который позволит нам поднять коэффициент извлечения нефти до 15-20% с таких месторождений, дать им вторую жизнь»,— подчеркнул он.
Губернатор добавил, что в данные момент в ведомствах анализируют, насколько соответствующие меры отразятся на доходной части бюджета. «Все переживают над тем, чтобы выпадающие доходы, которые будут, были сопоставимы с той доходностью, которую такие механизмы могут дать»,— пояснил глава региона.
Ранее, в ноябре 2025 года, власти ХМАО призывали Совет федерации РФ простимулировать инновационные технологии, чтобы не допустить остановку добычи в Югре. Первый заместитель губернатора Алексей Забозлаев тогда пояснил, что в 2005 году на добычу трудноизвлекаемых запасов в общем объеме нефтедобычи приходилось около 2%, в 2024 году — 26%, а к 2030 году она может возрасти до 50%. В ходе пресс-конференции Руслан Кухарук подчеркнул, что несмотря на увеличение ТрИЗ, ХМАО на протяжении многих лет удерживает показатель в 40% от всего объема добываемой нефти в России и обладает потенциалом извлекать «больше углеводородного сырья».