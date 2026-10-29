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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Урал

В ХМАО введут меру поддержки нефтяников для привлечения 60 млрд рублей в отрасль

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) запустят с 2027 года новую меру поддержки для добычи углеводородов на технологических полигонах с высокой концентрацией трудноизвлекаемых запасов (ТрИЗ) нефти, рассказал губернатор Руслан Кухарук на пресс-конференции. Он заверил, что в случае выделения 300-400 млн руб. на налоговые преференции объем инвестиций компаний в технологические полигоны составит около 60 млрд руб. за несколько лет.
Руслан Кухарук

Руслан Кухарук

Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Если не применить налоговые преференции, то на эти территории вообще никто не зайдет. Но мы видим, какой эффект мы получим»,— сказал господин Кухарук.
По словам губернатора, в случае участия правительства РФ мера поддержки позволит компаниям вернуться и к большому количеству месторождений на территории Югры, где выработка уже достигла 80%. «На них уже готовая инфраструктура, подъездные пути, рядом находятся строительные городки, целые построенные города и поселки, которые обслуживают всю инфраструктуру. Сегодня наш подход разделяют и нефтяники, и коллеги из федерального правительства»,— пояснил глава ХМАО.
Руслан Кухарук добавил, что 2 сентября он участвовал в совещании с представителями Министерства энергетики РФ, Министерства финансов РФ и нефтяных компаний, в ходе которого был сформированы предложения по ряду мер поддержки, направленных на высоковыработанные месторождения Югры. «Мы, как пилот, готовы отработать эффект, который позволит нам поднять коэффициент извлечения нефти до 15-20% с таких месторождений, дать им вторую жизнь»,— подчеркнул он.
Губернатор добавил, что в данные момент в ведомствах анализируют, насколько соответствующие меры отразятся на доходной части бюджета. «Все переживают над тем, чтобы выпадающие доходы, которые будут, были сопоставимы с той доходностью, которую такие механизмы могут дать»,— пояснил глава региона.
Ранее, в ноябре 2025 года, власти ХМАО призывали Совет федерации РФ простимулировать инновационные технологии, чтобы не допустить остановку добычи в Югре. Первый заместитель губернатора Алексей Забозлаев тогда пояснил, что в 2005 году на добычу трудноизвлекаемых запасов в общем объеме нефтедобычи приходилось около 2%, в 2024 году — 26%, а к 2030 году она может возрасти до 50%. В ходе пресс-конференции Руслан Кухарук подчеркнул, что несмотря на увеличение ТрИЗ, ХМАО на протяжении многих лет удерживает показатель в 40% от всего объема добываемой нефти в России и обладает потенциалом извлекать «больше углеводородного сырья».
Василий Алексеев