В ХМАО введут меру поддержки нефтяников для привлечения 60 млрд рублей в отрасль

Ранее, в ноябре 2025 года, власти ХМАО призывали Совет федерации РФ простимулировать инновационные технологии, чтобы не допустить остановку добычи в Югре. Первый заместитель губернатора Алексей Забозлаев тогда пояснил, что в 2005 году на добычу трудноизвлекаемых запасов в общем объеме нефтедобычи приходилось около 2%, в 2024 году — 26%, а к 2030 году она может возрасти до 50%. В ходе пресс-конференции Руслан Кухарук подчеркнул, что несмотря на увеличение ТрИЗ, ХМАО на протяжении многих лет удерживает показатель в 40% от всего объема добываемой нефти в России и обладает потенциалом извлекать «больше углеводородного сырья».