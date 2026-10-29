Власти ХМАО подготовят проект моста через Обь в Октябрьском районе к концу года

«Мы его реализовать самостоятельно точно не сможем. Здесь должна быть коллаборация, надо заходить в федеральную программу, и есть готовые коммерческие компании, которые готовы зайти в проект создания этого мостового перехода на коммерческой основе»,— сказал господин Кухарук, подчеркнув, что реализация проекта будет зависеть от «экономической обстановки в государстве».