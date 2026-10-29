Власти ХМАО подготовят проект моста через Обь в Октябрьском районе к концу года
Разработка проектной документации по строительству моста через реку Обь в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) будет завершена до конца 2026 года, рассказал губернатор Руслан Кухарук на пресс-конференции. Он подчеркнул, что в 2027 году власти должны получить заключение государственной экспертизы, чтобы приступить к определению источников финансирования.
«Мы его реализовать самостоятельно точно не сможем. Здесь должна быть коллаборация, надо заходить в федеральную программу, и есть готовые коммерческие компании, которые готовы зайти в проект создания этого мостового перехода на коммерческой основе»,— сказал господин Кухарук, подчеркнув, что реализация проекта будет зависеть от «экономической обстановки в государстве».
Губернатор не исключил, что во время прохождения государственной экспертизы в проекте будут замечания, поскольку объект «сложнейший». «Это не просто мостовой переход, это подъездные пути более 20-30 км не по классическому грунтовому покрытию, это все-таки пойменная часть, которая является продолжением моста»,— пояснил Руслан Кухарук.
Ранее власти ХМАО сообщали, что проект будет включать строительство двухполосной дороги протяженностью 22,67 км, из которых 3,3 км пройдут по мосту. За проектно-изыскательские работы до декабря 2026 года взялась компания «Автобан». Объект свяжет Югру, Ямал, Пермский край, Тюменскую и Свердловскую области. «Это стратегический мост, он позволит открыть целый пласт с огромными запасами полезных ископаемых в этой части округа, плюс обеспечит транспортную доступность двух наших арктических территорий — Белоярского и Березовского районов»,— отмечал замгубернатора Азат Ислаев в ноябре 2025 года.
Власти ХМАО начали поиск инвесторов для строительства моста через Обь в Октябрьском районе в 2015 году. Тогда стоимость всех работ оценивалась в 40 млрд руб. В 2024 году губернатор Наталья Комарова (возглавляла Югру в 2010-2024 годах) заявила о планах начать возведение объекта за 65 млрд руб. в 2029-2033 годах. В 2025-м власти ХМАО сообщили о росте стоимости объекта до 69,9 млрд руб. В июне 2026 года Руслан Кухарук заявил, что актуальная предварительная оценка моста составляет 83 млрд руб.