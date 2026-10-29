В Югре завершили проектирование дороги до границы Свердловской области

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) закончили разработку проектной документации по строительству дороги от Урая до границы со Свердловской областью, рассказал на пресс-конференции губернатор Руслан Кухарук. По его словам, окружные власти уже получили замечания по итогам государственной экспертизы и приступили к их отработке, а правительство Свердловской области «еще не получило финальное заключение» по проекту дороги от Тавды до границы Югры.