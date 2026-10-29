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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Урал

В Югре завершили проектирование дороги до границы Свердловской области

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) закончили разработку проектной документации по строительству дороги от Урая до границы со Свердловской областью, рассказал на пресс-конференции губернатор Руслан Кухарук. По его словам, окружные власти уже получили замечания по итогам государственной экспертизы и приступили к их отработке, а правительство Свердловской области «еще не получило финальное заключение» по проекту дороги от Тавды до границы Югры.
Руслан Кухарук

Руслан Кухарук

Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Это непростой финансовоемкий проект, поскольку большая часть дороги пройдет по Куминским болотам»,— добавил господин Кухарук, подчеркнув, что реализация проекта будет зависеть от «экономической ситуации в стране».
Правительства ХМАО и Свердловской области заключили соглашение по совместному строительству трассы от Урая до Тавды в 2023 году, приступили к проектированию участков — в 2024-м. Проект включает строительство дороги протяженностью 73 км от Тавды до границы с Югры и в 23 км от поселка Куминский до Среднего Урала. Отмечалось, что стоимость участка в ХМАО может составить 11,7 млрд руб., а путь из региона до Екатеринбурге сократиться на 300-400 км.
Василий Алексеев