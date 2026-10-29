В Югре завершили проектирование дороги до границы Свердловской области
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) закончили разработку проектной документации по строительству дороги от Урая до границы со Свердловской областью, рассказал на пресс-конференции губернатор Руслан Кухарук. По его словам, окружные власти уже получили замечания по итогам государственной экспертизы и приступили к их отработке, а правительство Свердловской области «еще не получило финальное заключение» по проекту дороги от Тавды до границы Югры.
«Это непростой финансовоемкий проект, поскольку большая часть дороги пройдет по Куминским болотам»,— добавил господин Кухарук, подчеркнув, что реализация проекта будет зависеть от «экономической ситуации в стране».
Правительства ХМАО и Свердловской области заключили соглашение по совместному строительству трассы от Урая до Тавды в 2023 году, приступили к проектированию участков — в 2024-м. Проект включает строительство дороги протяженностью 73 км от Тавды до границы с Югры и в 23 км от поселка Куминский до Среднего Урала. Отмечалось, что стоимость участка в ХМАО может составить 11,7 млрд руб., а путь из региона до Екатеринбурге сократиться на 300-400 км.