Подписи раздора
Крупный IT-бизнес выступил против ограничения простых электронных подписей
Ассоциация больших данных («Яндекс», VK, «Сбер», операторы связи и др.) раскритиковала предложения Минтруда в части регулирования порядка заключения электронных договоров между работодателями и сотрудниками. Дополнительные расходы бизнеса могут достигать 100 млн руб. в год, а работнику придется проходить двухфакторную авторизацию на «Госуслугах», предупреждает АБР. Кроме того, предлагаемые поправки по сути обязывают работодателя обеспечить сотрудникам доступ к документам в мессенджере «Максе».
Российские бигтех-компании выступили против ограничения использования отдельных видов электронных подписей, предложенных Минтрудом, следует из письма Ассоциации больших данных (АБД), направленного в Минэкономразвития 26 октября.
Законопроект Минтруда, который разрабатывается с начала года, вносит изменения в ТК РФ и, в частности, включает возможности использовать мессенджер «Макс» при подписании документов с работодателем. Минтруд объявлял, что «Макс» станет дополнительным способом взаимодействия работодателя и работника, а также что просматриваться и подписываться документы будут на «Госуслугах» с использованием Госключа.
В обращении АБД пишет, что в случае принятия законопроекта в текущем виде компаниям придется интегрировать свои информационные системы с государственной инфраструктурой либо использовать другие виды электронной подписи. Авторы обращения пишут, что в первом случае каждой компании потребуется около 32 млн руб. на подключение к инфраструктуре «Госуслуг», а во втором — компаниям потребуется до 100 млн руб. дополнительных расходов ежегодно на доставку кодов авторизации по СМС или через «Макс». В «Максе» “Ъ” заявили, что сообщения для подписания Госключом для бизнеса бесплатные. Ранее Forbes писал, что коммуникация в рамках чат-бота в «Максе», рассылка сервисных и трансакционных уведомлений могут обойтись в 12,2 руб. в месяц за клиента при покупке до 5 млн лицензий.
АБД отмечает, что сейчас обычные документы могут подписываться работником в информационных системах компании с помощью логина и пароля. В случае принятия законопроекта в текущем виде работнику придется проходить двухфакторную авторизацию в ЕСИА для подписания каждого электронного документа, пишет ассоциация. «В предлагаемой редакции законопроект исключает использование простой электронной подписи, выпущенной в системе работодателя, даже для повседневных документов, например, заявления на отпуск. Это потребует перестройки кадровых процессов и дополнительных расходов работодателей и разработчиков»,— добавили “Ъ” в АБД.
В документе АБД пишет, что использование «Макса» в документообороте между работодателями и работниками будет способствовать «дальнейшему расширению» использования систем кадрового электронного документооборота. Тем не менее АБД указывает, что предлагаемая поправка в нынешнем виде позволяет толковать ее как обязывающую работодателя обеспечить работнику доступ к документам в «Максе».
В Минэкономразвития подтвердили получение письма и отметили, что документ будет проработан в установленном порядке. В Минтруде добавили, что законопроект прошел процедуру общественного обсуждения и в данный момент дорабатывается с учетом предложений работодателей.
Технически подключиться к ЕСИА можно, но для коммерческой компании это полноценный инфраструктурный проект, а не доработка кадровой системы, объясняет бизнес-архитектор проектов ИИ экосистемы «Авандок» ГК «КОРУС Консалтинг» Алексей Борщов: «Нужно зарегистрировать организацию и саму систему как участника взаимодействия, поставить сертифицированные средства криптозащиты, организовать защищенный канал и пройти проверку соответствия требованиям по информационной безопасности». Он соглашается с оценкой АБД в 32 млн руб. на компанию.
Главный риск в том, что кадровые процессы начинают зависеть от чужой инфраструктуры: например, если «Госуслуги» могут быть по каким-то техническим причинам недоступны, компания не сможет ни оформить отпуск сотруднику, ни ознакомить его с приказом, говорит господин Борщов.
При этом предложенное положение о расширении использования электронного документооборота «может быть удобно», так как сейчас сервисами «Госуслуг» пользуется существенное количество граждан, считает партнер практики «Технологий учета и документооборота ДРТ Тех» Анна Климова. При этом она добавляет, что это возможно только при качественном проектировании системы.
Газета «Коммерсантъ» №203/Пот 02.11.2026, стр. 7