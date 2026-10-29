Власти Югры сократят дефицит окружного бюджета на 2027 год в два раза

Депутаты думы Югры утвердили бюджет ХМАО на 2026 год с параметрами 419 млрд руб. по доходам и 476 млрд руб. по расходам. В начале октября парламентарии одобрили поправки в документ, согласно которым прогнозируемый объем поступлений снизился до 411,2 млрд руб. (на 8,2 млрд руб.), а размер трат — возрос до 505,8 млрд руб. (на 29,1 млрд руб.). По итогам года дефицит окружной казны должен составить 94,5 млрд руб. вместо ранее запланированных 57,1 млрд руб. С этим госдолг ХМАО в начале октября достиг максимального показателя в 81,4 млрд руб. с момента, когда в конце 2025 года регион начал активно брать взаймы.