Власти Югры сократят дефицит окружного бюджета на 2027 год в два раза
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) подготовило законопроект о бюджете региона на 2027 год с параметрами 419 млрд руб. по доходам и 438 млрд руб. по расходам, рассказал губернатор Руслан Кухарук на пресс-конференции. По его словам, ранее власти Югры планировали пополнить окружную казну в 2027 году на 439,6 млрд руб. и потратить из нее 481,6 млрд руб. (дефицит ожидался в 41,9 млрд руб.), однако решили сократить прогнозируемую нехватку средств до 19,7 млрд руб.
Господин Кухарук пояснил, что в окружном правительстве изменили подход к формированию доходной и расходной частям бюджета, чтобы на протяжении 2027-2029 годов «не наращивать дефицит, ту самую часть, которая является заемной с привлечением облигационных займов и кредитов». Губернатор предостерег, что в противном случае бремя обслуживания долга «может стать существенным» для ХМАО.
Депутаты думы Югры утвердили бюджет ХМАО на 2026 год с параметрами 419 млрд руб. по доходам и 476 млрд руб. по расходам. В начале октября парламентарии одобрили поправки в документ, согласно которым прогнозируемый объем поступлений снизился до 411,2 млрд руб. (на 8,2 млрд руб.), а размер трат — возрос до 505,8 млрд руб. (на 29,1 млрд руб.). По итогам года дефицит окружной казны должен составить 94,5 млрд руб. вместо ранее запланированных 57,1 млрд руб. С этим госдолг ХМАО в начале октября достиг максимального показателя в 81,4 млрд руб. с момента, когда в конце 2025 года регион начал активно брать взаймы.
«Проведена непростая работа, чтобы сформировать бюджет, который будет направлен на сокращение прежде всего дефицита. Оптимизируем расходную часть, отдавая приоритет как раз тем направлениям, которые для нас являются незыблемыми — это все то, что связано с социальными обязательствами»,— сказал господин Кухарук.
Он пояснил, что 65% расходов бюджета направят на социальную сферу, включая меры поддержки для социально незащищенных слоев населения, многодетных и молодых семей, пенсионеров, участников СВО и их родственников, национальные проекты «Семья» и «Инфраструктура для жизни». «Это все то, что связано со строительством объектов капитального характера: новые здания, автомобильные трассы — все то, что связано с реализацией задач по формированию комфортной городской среды»,— отметил глава региона.
Губернатор подчеркнул, что также будут сохранены все меры поддержки предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК), от которых зависит 80% экономики ХМАО. «Перед ними стоят задачи по добыче углеводородного сырья, по сохранению коллективов и по движению вперед. Без геологоразведки, без бурения невозможно дальнейшее обеспечение того самого уровня дохода, добычи нефти, который сегодня обеспечивает наш регион»,— пояснил Руслан Кухарук.
Глава региона заверил, что в 2027-2029 годах власти намерены направить муниципалитетам Югры 394,6 млрд руб., что составит 30,6% от всего объема расходов окружного бюджета за три года. «Будем надеяться, что несмотря на все сложности экономического характера, санкционное давление на предприятия ТЭК, мы сможем удержать те самые параметры. Наша нефтяная сфера еще никогда не подводила страну»,— добавил он.
По словам Руслана Кухарука, депутаты думы ХМАО рассмотрят внесенный окружным правительством законопроект о бюджете Югры на 2027 год в ноябре.