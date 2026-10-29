Власти ХМАО сократили число въехавших иностранцев на 22,9% за девять месяцев

С этим Руслан Кухарук признал, что ХМАО «нуждается в специалистах, в том числе которые привлекаются извне». «Мы поставили заслон, внимательно рассматривая не только желания тех, кто приезжает трудоустроиться, но и стали работать с работодателями. Здесь нужно очень правильно расценивать именно вклад иностранной рабочей силы, ведь есть действительно высококвалифицированные специалисты. Есть целые вузы и ссуы, в Узбекистане есть колледж, который готовит кадры для нефтяной индустрии, и очень многие сегодня вахтовым методом работают в РФ»,— пояснил он.