Власти ХМАО сократили число въехавших иностранцев на 22,9% за девять месяцев
Количество въехавших в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) иностранных граждан снизилось с 67 266 человек за девять месяцев 2025 года до 51 845 за аналогичный период 2026 года, рассказал губернатор Руслан Кухарук на пресс-конференции. По словам главы региона, сокращение числа мигрантов стало результатом совместной работы администрации президента, Федерального агентства по делам национальностей, Генпрокуратуры, региональных управлений ФСБ по Тюменской области и Югре, СКР, МВД и правительства ХМАО.
«Мы определили конкретные меры, которые позволили нам повлиять на людей, которые приезжают не с целью внести экономический вклад в развитие региона, а для того, чтобы легализоваться, незаконно вести деятельность, вовлекаться в преступную деятельность»,— сказал господин Кухарук.
Он подчеркнул, что в результате число выдворенных из Югры иностранцев возросло с 343 до 2 135, в 1,5 раза — число решений об аннулировании разрешительных документов мигрантов, в 7,2 раза — количество решений об отклонении заявлений о приеме в гражданство РФ, а число преступлений среди приезжих снизилось в 2,7 раза. «Когда все вместе включились в эту работу, начали по этим болевым местам бить, такой вот эффект мы видим. Эту работу будем продолжать»,— заверил глава Югры.
С этим Руслан Кухарук признал, что ХМАО «нуждается в специалистах, в том числе которые привлекаются извне». «Мы поставили заслон, внимательно рассматривая не только желания тех, кто приезжает трудоустроиться, но и стали работать с работодателями. Здесь нужно очень правильно расценивать именно вклад иностранной рабочей силы, ведь есть действительно высококвалифицированные специалисты. Есть целые вузы и ссуы, в Узбекистане есть колледж, который готовит кадры для нефтяной индустрии, и очень многие сегодня вахтовым методом работают в РФ»,— пояснил он.
Ранее, в июле, Руслан Кухарук заявил на заседании думы ХМАО, что многие иностранцы долгие годы становились получателями «самой большой выплаты в стране» в связи с рождением ребенка в Югре из-за обхода закона. Губернатор подчеркнул, что прошел период «заливания средствами всего, чего только хотелось», и призвал «всем уже перестроиться».