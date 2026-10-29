В ХМАО задействуют мобильные огневые группы для борьбы с беспилотниками

Губернатор подчеркнул, что атаки БПЛА влекут за собой «человеческие жертвы, в том числе детей, молодежи». «Враг ни перед чем не стоит, это не военные действия, а террористические атаки на нашу страну, на наших людей. Мы должны быть готовы к тому, чтобы эти атаки пресекать»,— добавил он.