В ХМАО задействуют мобильные огневые группы для борьбы с беспилотниками
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) используют мобильные огневые группы для защиты объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал на пресс-конференции губернатор Руслан Кухарук. Он добавил, что компании совместно с региональными властями и Министерством обороны РФ применяют «и другие средства пассивной и активной защиты».
«Эту работу мы реализуем в соответствии с теми стандартами, которые установлены. Я думаю, что сейчас не та площадка, где мы будем обсуждать технические особенности, но эту работу мы ведем»,— заверил господин Кухарук.
Губернатор подчеркнул, что атаки БПЛА влекут за собой «человеческие жертвы, в том числе детей, молодежи». «Враг ни перед чем не стоит, это не военные действия, а террористические атаки на нашу страну, на наших людей. Мы должны быть готовы к тому, чтобы эти атаки пресекать»,— добавил он.
Мобильные огневые группы (МОГ) — это подразделения, формируемые из граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ о пребывании в мобилизационном людском резерве. Их основная задача — защита воздушного пространства и охрана критически важных объектов инфраструктуры.
Об усилении защиты предприятий от ударов БПЛА сообщали власти других регионов «тюменской матрешки». В августе губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о создании комплексной системы защиты критически важных объектов на территории субъекта, а глава Ямала Дмитрий Артюхов заверил, что окружным правительством, военными и руководством организаций уже «делается очень многое» для противодействия угрозам. Он добавил, что Минобороны РФ включили в ЯНАО в эксперимент по защите важных объектов от ударов БПЛА.