Губернатор ХМАО расширил запрет на работу мигрантов на 30 сфер экономики
Глава Югры запретил мигрантам производить хлеб, выдавать посылки и работать в сфере культуры
Число видов экономической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), в которых работодателям запрещено привлекать иностранцев, будет увеличено с 27 до 30 с начала 2027 года согласно распоряжению, которое подписал губернатор Руслан Кухарук. На пресс-конференции глава региона пояснил, что с января мигранты не смогут производить хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия, трудиться на складах и в пунктах выдачи товаров, работать в организациях по оказанию услуг в области культуры и спорта.
«Такие запросы мы видели от наших людей, что там напряжение где-то возникало. Видели то, что необходимо сегодня создать условия для трудоустройства жителей Югры, граждан России»,— сказал господин Кухарук.
Руслан Кухарук начал ограничивать работу мигрантов в ХМАО с декабря 2024 года. Тогда губернатор расширил перечень сфер деятельности, по которым работодателям запрещено привлекать иностранцев, с восьми до 22, в ноябре 2025 года он увеличил его до 27. В ходе пресс-конференции в 2026 году господин Кухарук подчеркнул, что ужесточение миграционной политики в ХМАО позволило снизить число въезжающих в регион иностранцев на 22,9% по сравнению с девятью месяцами 2025 года, а количество преступлений среди приезжих сократилось в 2,7 раза. С этим в регионе в 1,5 раза возросло число случаев аннулирования разрешительных документов мигрантов и в 7,2 раза увеличилось количество решений об отклонении заявлений о приеме в гражданство РФ.