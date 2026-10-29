Губернатор ХМАО расширил запрет на работу мигрантов на 30 сфер экономики

Число видов экономической деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), в которых работодателям запрещено привлекать иностранцев, будет увеличено с 27 до 30 с начала 2027 года согласно распоряжению, которое подписал губернатор Руслан Кухарук. На пресс-конференции глава региона пояснил, что с января мигранты не смогут производить хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия, трудиться на складах и в пунктах выдачи товаров, работать в организациях по оказанию услуг в области культуры и спорта.