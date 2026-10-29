Губернатор ХМАО заявил об отсутствии планов уйти в отставку и переехать в Москву
Глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук не имеет планов по смене места жительства и должности. На пресс-конференции губернатор признался, что сообщения о его возможной досрочной отставке много раз доходили до него от «тех, кто живет и работает в Югре, Тюмени и Москве».
«Люблю свой родной край, Родину, нашу Югру. Люблю работать здесь в той команде, которая была сформирована нашими предшественниками, которая работает в региональной власти и в муниципалитетах. Мне очень нравится работать на благо жителей Югры, и у меня нет планов менять место жительства и работы. Развею слухи, они абсолютно беспочвенные»,— заверил господин Кухарук.
Ранее стало известно, что Руслан Кухарук женился на младшей дочери народного артиста РСФСР, режиссера Никиты Михалкова — актрисе Надежде Михалковой. В начале октября они крестили дочь в кафедральном соборе Ханты-Мансийска. В среду, 21 октября, господин Кухарук с супругой отмечали 81-летие режиссера в ресторане «12 Grand Cafe» при театре «Мастерская "12"» в Москве.