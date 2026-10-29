Губернатор ХМАО заявил об отсутствии планов уйти в отставку и переехать в Москву

«Люблю свой родной край, Родину, нашу Югру. Люблю работать здесь в той команде, которая была сформирована нашими предшественниками, которая работает в региональной власти и в муниципалитетах. Мне очень нравится работать на благо жителей Югры, и у меня нет планов менять место жительства и работы. Развею слухи, они абсолютно беспочвенные»,— заверил господин Кухарук.