Главные новости недели в Нижегородской области к 25 октября
Нижегородское правительство инициировало послабления для охоты на медведя. Власти региона предложат на федеральном уровне отмену лимита добычи хищника, госпошлины и срока действия разрешения на охоту в связи с ростом популяции.
Отопительный сезон в Нижегородской области готовят с учетом угроз от атак БПЛА. В связи с этим власти увеличивают запасы материалов на случай аварий, число аварийных бригад, а также резервных источников электроэнергии и теплоснабжения.
Строительство производства медизделий для пластической хирургии начали в Нижнем Новгороде. АО «Силнекс» намерено вложить 2,5 млрд руб. в производство имплантов молочной железы, тестикулярных и ягодичных имплантов, гиалуроновой кислоты и биодеградируемых филлеров.
Должности одного из вице-мэров и главы Нижегородского района Нижнего Новгорода объединят. Первый замглавы города Денис Скалкин, курирующий вопросы ЖКХ и строительства, будет совмещать работу по обоим направлениям.
«Нижегородэлектротранс» объявил закупку в лизинг 60 троллейбусов с автономным ходом. Начальная стоимость аукциона превышает 2,36 млрд руб.
Режим ЧС ввели в Городецком округе Нижегородской области после атаки БПЛА. В результате атаки пострадали три человека, повреждены несколько домов, объект образования и объект инфраструктуры.
Бюджет Нижегородской области на 2027 год внесен с дефицитом 31 млрд рублей. Доходы сформированы в объеме 346,7 млрд руб., расходы — 388,79 млрд руб.
«Урбантех Сервис» оштрафовали на четверть миллиона рублей за происшествие на нижегородской канатной дороге. Компанию признали нарушившей требования промышленной безопасности.