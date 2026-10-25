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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Приволжье

Главные новости недели в Нижегородской области к 25 октября

Ушедший с должности главы Богородского округа Алексей Коротков назначен временно исполняющим полномочия главы Дзержинска. Прежний мэр Михаил Клинков, у которого истек срок контракта, возглавит АНО «Дом народного единства».

Роман Яровицын / Коммерсантъ

Нижегородское правительство инициировало послабления для охоты на медведя. Власти региона предложат на федеральном уровне отмену лимита добычи хищника, госпошлины и срока действия разрешения на охоту в связи с ростом популяции.
Отопительный сезон в Нижегородской области готовят с учетом угроз от атак БПЛА. В связи с этим власти увеличивают запасы материалов на случай аварий, число аварийных бригад, а также резервных источников электроэнергии и теплоснабжения.
Строительство производства медизделий для пластической хирургии начали в Нижнем Новгороде. АО «Силнекс» намерено вложить 2,5 млрд руб. в производство имплантов молочной железы, тестикулярных и ягодичных имплантов, гиалуроновой кислоты и биодеградируемых филлеров.
Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин

Ирина Швецова / Коммерсантъ

Должности одного из вице-мэров и главы Нижегородского района Нижнего Новгорода объединят. Первый замглавы города Денис Скалкин, курирующий вопросы ЖКХ и строительства, будет совмещать работу по обоим направлениям.
«Нижегородэлектротранс» объявил закупку в лизинг 60 троллейбусов с автономным ходом. Начальная стоимость аукциона превышает 2,36 млрд руб.

Андрей Репин / Коммерсантъ

Режим ЧС ввели в Городецком округе Нижегородской области после атаки БПЛА. В результате атаки пострадали три человека, повреждены несколько домов, объект образования и объект инфраструктуры.
Бюджет Нижегородской области на 2027 год внесен с дефицитом 31 млрд рублей. Доходы сформированы в объеме 346,7 млрд руб., расходы — 388,79 млрд руб.
«Урбантех Сервис» оштрафовали на четверть миллиона рублей за происшествие на нижегородской канатной дороге. Компанию признали нарушившей требования промышленной безопасности.