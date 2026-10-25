К делу АСВ подошли со всей суровостью
Экс-глава корпорации считает назначенный ему срок слишком большим
Как стало известно “Ъ”, защита бывшего гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрея Мельникова обжаловала приговор, вынесенный ему по делу о мошенничестве. По мнению адвоката, наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы является слишком суровым, с учетом признания подзащитным вины и того обстоятельства, что процесс проходил в особом порядке. При этом признанный судом организатором преступления и также осужденный в особом порядке бывший заместитель экс-главы АСВ Александр Попелюх получил на полгода меньше.
Защита бывшего гендиректора АСВ Андрея Мельникова подала апелляционную жалобу на приговор, вынесенный ему 20 октября 2026 года Пресненским судом Москвы. По закону решения, принятые в особом порядке, как в данном случае, исключают оспаривание в апелляции фактических обстоятельств дела, но допускают несогласие с назначенным сроком. На несправедливости наказания и сделала акцент защита осужденного на четыре с половиной года колонии общего режима Андрея Мельникова.
«Учитывая, что его бывший заместитель Александр Попелюх, также осужденный в особом порядке и признанный судом организатором преступления, получил на полгода меньше, считаю, что такой прецедент — рискованный путь не только для всей судебной практики, но и правоохранительной системы в целом в части доверия к досудебным соглашениям»,— заявила “Ъ” адвокат Андрея Мельникова Ирина Шоч.
Бывший глава АСВ и его экс-заместитель по приговору признаны виновными в хищении около 4,3 млрд руб., полученных от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир», находящегося под конкурсным управлением возглавляемой ими организации. В связи с признанием вины и заключенными досудебными соглашениями дела в отношении Андрея Мельникова и Александра Попелюха на стадии расследования были выделены в отдельные производства. Последний, как следует из материалов дела, помимо своего шефа, возглавлявшего агентство с 2022 по 2025 год, привлек к махинациям с крупным активом сначала Юрия Исаева, возглавлявшего АСВ с декабря 2012 года по январь 2022 года, а затем и сменившего его Андрея Мельникова.
После ухода из АСВ господин Исаев полгода являлся зампредом Центробанка, откуда уволился по собственному желанию, уехал за границу и сейчас находится в международном розыске. Кроме них обвиняемыми в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) являются экс-заместитель директора АСВ Ольга Долголева, курировавшая в госкорпорации юридический департамент, учредитель ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадий Тарабрин, бухгалтер этой компании Ирина Сокотун, глава «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, конкурсный управляющий Дмитрий Воронин, экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталия Муханова, а также бывший руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» (госкомпания при Росимуществе, занимающаяся управлением федеральной недвижимостью) Евгений Богорад и его племянник, индивидуальный предприниматель Максим Устинов.
Последние двое на завершающей стадии расследования в январе 2026 года заключили контракты с Минобороны и отправились на СВО. Поэтому расследование в отношении Богорада, которого правоохранители наряду с Попелюхом считают вторым организатором преступления, и его родственника приостановили. Дело в отношении остальных фигурантов с июня 2026 года рассматривает Пресненский суд Москвы.