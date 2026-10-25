К делу АСВ подошли со всей суровостью

Бывший глава АСВ и его экс-заместитель по приговору признаны виновными в хищении около 4,3 млрд руб., полученных от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир», находящегося под конкурсным управлением возглавляемой ими организации. В связи с признанием вины и заключенными досудебными соглашениями дела в отношении Андрея Мельникова и Александра Попелюха на стадии расследования были выделены в отдельные производства. Последний, как следует из материалов дела, помимо своего шефа, возглавлявшего агентство с 2022 по 2025 год, привлек к махинациям с крупным активом сначала Юрия Исаева, возглавлявшего АСВ с декабря 2012 года по январь 2022 года, а затем и сменившего его Андрея Мельникова.