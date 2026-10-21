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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Приволжье

Должность вице-мэра и главы центрального района Нижнего Новгорода объединят

Первый заместитель главы города Денис Скалкин, курирующий вопросы ЖКХ и строительства, возглавит Нижегородский район и будет совмещать работу по обоим направлениям, сообщили в мэрии. В должности главы центрального района города он сменит Алексея Рыболовлева, который назначен главой Кстовского района вместо ушедшего Ивана Уланова.

Ирина Швецова / Коммерсантъ

Мэр Юрий Шалабаев охарактеризовал господина Скалкина как управленца, умеющего мыслить в масштабе города: он сохраняет объективность и «выстраивает приоритеты с учетом общих задач, а не отдельных интересов и потребностей», что позволит координировать работу района с городскими программами и приоритетными проектами, включая сохранение исторической среды.
Кроме того, глава города утвердил на должности вице-мэра по экономическому блоку Елену Антонову, которая была исполняющей обязанности с декабря 2025 года, когда задержали ее предшественника Сергея Егорова. Последнего в июне признали виновным в получении взятки.
Галина Шамберина