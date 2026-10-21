Должность вице-мэра и главы центрального района Нижнего Новгорода объединят

Мэр Юрий Шалабаев охарактеризовал господина Скалкина как управленца, умеющего мыслить в масштабе города: он сохраняет объективность и «выстраивает приоритеты с учетом общих задач, а не отдельных интересов и потребностей», что позволит координировать работу района с городскими программами и приоритетными проектами, включая сохранение исторической среды.