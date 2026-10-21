Сохранить тепло

Владислав Супернак рассказал также, что почти вдвое к началу сезона выросла просроченная кредиторская задолженность за топливно-энергетические ресурсы. На 1 сентября 2026 года она превысила 375 млн руб. против почти 734 млн руб. годом ранее. По сравнению с прошлым годом на 78 млн руб. выросли долги за электроэнергию, на 31 млн руб.— за теплоноситель, на 206 млн руб.— за газ, уголь и жидкое топливо. На погашение задолженности коммунальным предприятиям каждый год выделяют субсидии из резервного фонда правительства, но в этом году ситуация с бюджетом «немножко напряженная», пояснил Владислав Супернак. Он добавил, что субсидии все же выделят: первые 208 млн руб. уже довели до получателей, готовится второй транш еще на 200 млн руб.