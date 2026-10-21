Сохранить тепло

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Отопительный сезон в Нижегородской области готовят с учетом угроз от атак БПЛА
В Нижегородской области отопительный сезон 2026/27 года станет особенным из-за угрозы атак беспилотников. В связи с этим власти увеличивают запасы материалов на случай аварий, число аварийных бригад, а также резервных источников электроэнергии и теплоснабжения. В остальном отопительный сезон начался как обычно: заметных аварий нет, жители и депутаты жалуются на домоуправляющие компании.
В Нижегородской области при подготовке к отопительному сезону 2026/27 года особое внимание уделено внешним воздействиям и угрозам, рассказал первый заместитель министра ЖКХ региона Владислав Супернак на профильном комитете заксобрания. Он отметил, что этот вид угроз заявлен во всех нормативных актах и федеральных рекомендациях, касающихся отопительного сезона. Из-за атак «немного подросла» аварийность на объектах энергетики.
Для сохранения устойчивости работы объектов ЖКХ упор делают на три основных момента: резервные источники электроснабжения и теплоснабжения, увеличение запаса материалов и бригад для аварийных работ, децентрализацию систем теплоснабжения.
Владислав Супернак добавил, что разработана региональная программа повышения устойчивости обозначенных объектов, но показать депутатам он ее не может, так как она с грифом секретности. Он заверил, что в программе учли все рекомендации, которые помогут пройти отопительный сезон безболезненно.
Так, в дополнение к 1,33 тыс. резервных источников электроснабжения планируется закупить 56 дизельных генераторов и 13 блочно-модульных котельных. Такая котельная раньше была только одна — у Объединенного коммунального оператора в Нижнем Новгороде, добавил докладчик.
Топливо к началу сезона запасли с превышением нормативов: более чем вдвое по каменному углю, на 59% — по жидкому топливу и на 28% — по твердому.
Зампредседателя заксобрания Дмитрий Краснов попросил включить его и председателя парламента Евгения Люлина в список лиц для ознакомления с закрытыми документами, так как у них имеется и соответствующая форма допуска к ним, и есть много вопросов.
Владислав Супернак рассказал также, что почти вдвое к началу сезона выросла просроченная кредиторская задолженность за топливно-энергетические ресурсы. На 1 сентября 2026 года она превысила 375 млн руб. против почти 734 млн руб. годом ранее. По сравнению с прошлым годом на 78 млн руб. выросли долги за электроэнергию, на 31 млн руб.— за теплоноситель, на 206 млн руб.— за газ, уголь и жидкое топливо. На погашение задолженности коммунальным предприятиям каждый год выделяют субсидии из резервного фонда правительства, но в этом году ситуация с бюджетом «немножко напряженная», пояснил Владислав Супернак. Он добавил, что субсидии все же выделят: первые 208 млн руб. уже довели до получателей, готовится второй транш еще на 200 млн руб.
В остальном отопительный сезон проходит без серьезных системных проблем. По сравнению с прошлым началом сезона число жалоб уменьшилось на 10%, подсчитали в региональной госжилинспекции. Ее руководитель Игорь Сербул отметил, что отчасти на снижении числа жалоб сказалась теплая погода. Пока в ГЖИ поступило 2,95 тыс. жалоб против 3,27 тыс. в прошлом году. Из них 80% пришлось на Нижний Новгород, где лидируют Канавинский и Советский районы, а в самом населенном Автозаводском районе их оказалось меньше всего. Существенное число жалоб поступило из Дзержинска, Балахнинского и Городецкого округов, в остальных муниципалитетах они единичные. Среди значительных аварий докладчик привел город Заволжье в Городецком округе, где 2 и 6 октября были отключения отопления в нескольких десятках домов. По словам чиновника, нарушения оперативно устранили.
Традиционными остаются жалобы на домоуправляющие компании. Дмитрий Краснов и депутат Александр Чернигин поделились, что «наслушались музыки» в попытке до них дозвониться. «Я звонил позавчера в нижегородский ДУК на протяжении всего дня, трубку так и не взяли»,— высказался депутат Чернигин.
Подводя итог обсуждений, Дмитрий Краснов сказал, что доклады парадные и хорошие, но докладчики не говорили о тех проблемах, о которых, в отличие от закрытой информации, говорить можно. Например, в части ДУКов. Он призвал видеть в депутатах не контролеров, а помощников, чтобы вместе на эти проблемы «навалиться и порешать».