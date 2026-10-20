Мишки под глазами

Шкуры и мясо медведя сегодня не востребованы, а охота на медведя дорогая, напомнил депутат Денис Бакиев. При этом численность зверя, по его оценкам, сегодня в два-три раза выше оценки министерства, а механизм добычи — затратный: для охоты на медведя необходимо каждый раз оплачивать госпошлину и одноразовую лицензию, которые «сгорают», если зверя не удалось найти. Депутат Антон Ананьин добавил, что без лицензии отстрел хищника запрещен, местным жителям при угрозе приходится ждать, пока министерство выпустит приказ о регулировании численности, а в это время «медведь может кого-нибудь загрызть». «Необходимо уже сейчас распределить квоты добычи по муниципальным округам и поставить задачу отстрелить определенное количество особей без штрафов», — полагает депутат. Председатель комитета Игорь Тюрин пообещал поддержать инициативу министерства на уровне Госдумы РФ и Совета законодателей.