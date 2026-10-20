Мишки под глазами
Нижегородские власти предложат послабления для охоты на хищника
Правительство Нижегородской области инициирует на федеральном уровне отмену лимита добычи медведя, госпошлины и срока действия разрешения на охоту в связи с ростом популяции хищника. Ее регулирование предложено упростить, а за отказ от добычи зверя — ввести ответственность, сообщил министр лесного хозяйства Роман Воробьев. За десять лет популяция медведей выросла в регионе почти вдвое: охота на них не востребована, хищники стали чаще выходить к людям. Депутаты заксобрания предложили стимулировать охотников и обещали поддержку инициативы по парламентской линии.
Губернатор Глеб Никитин согласовал проект поправок к федеральному законодательству об охоте, которые упростят добычу медведя. Инициативу направят главе Минприроды Александру Козлову, сообщил министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев депутатам комитета заксобрания по агропромышленному комплексу 20 октября. В условиях роста популяции медведя и участившихся случаев выхода зверей к людям необходимо отменить лимиты на добычу хищника по аналогии с кабаном, волком и лисицей, отметил Роман Воробьев.
Регулировать численность медведя сейчас можно только при угрозе населению, однако сам процесс чрезмерно «забюрократизирован»: местные власти должны убедить министерство в угрозе, и только после проверок появится приказ об отстреле. Также в условиях лимитов добычи невозможно ввести вознаграждение для охотников наподобие ситуации с африканской чумой свиней, когда за каждую кабанью голову им полагались выплаты, следует из проекта письма. Необходимо отменить сбор и госпошлину за разрешение на добычу медведя в общедоступных угодьях и 30-дневный срок его действия, полагает чиновник. А допустимые нормативы изъятия животных — добычу определенного процента популяции — нужно увеличить, как и продлить сроки охотничьего сезона. Более того, за отказ от добычи медведя, если его численность в угодьях позволяет охоту, следует ввести штрафы, добавил министр.
За последние десять лет популяция бурого медведя в Нижегородской области увеличилась в 1,7 раза — до 1553 особей, подсчитали в министерстве. Больше всего животных насчитывается на севере: в Воскресенском (198), Варнавинском (196), Семеновском (173) и Ветлужском (162) округах. С 2023 года медведей стали чаще встречать на юге: в Вознесенском, Лукояновском, Княгининском округах и Выксе. Охота на зверя разрешена с 21 марта по 10 июня и с 1 августа по 31 декабря, а лимитные квоты на его добычу ежегодно растут: в 2017 году они составляли 116 особей против 411 в 2026-м. Лимиты добычи в 2026 — 2027 годах оцениваются в 26% популяции хищника. Ежегодно охотники выбирают только порядка 40% квот.
За десять лет наблюдений за медведями в Нижегородской области они, «слава богу, ни на кого ни разу не напали», заверил министр Воробьев. Тем не менее на прошлой неделе власти разрешили застрелить двух хищников в Шахунье. Чтобы исключить опасность медведей для людей, необходимо увеличить процент добычи, считают в министерстве. Однако охотники не полностью осваивают квоты из-за снижения интереса к добыче именно этого зверя, высоких цен в охотничьих хозяйствах и отсутствия механизмов, которые позволят стимулировать регулирование численности животных.
Шкуры и мясо медведя сегодня не востребованы, а охота на медведя дорогая, напомнил депутат Денис Бакиев. При этом численность зверя, по его оценкам, сегодня в два-три раза выше оценки министерства, а механизм добычи — затратный: для охоты на медведя необходимо каждый раз оплачивать госпошлину и одноразовую лицензию, которые «сгорают», если зверя не удалось найти. Депутат Антон Ананьин добавил, что без лицензии отстрел хищника запрещен, местным жителям при угрозе приходится ждать, пока министерство выпустит приказ о регулировании численности, а в это время «медведь может кого-нибудь загрызть». «Необходимо уже сейчас распределить квоты добычи по муниципальным округам и поставить задачу отстрелить определенное количество особей без штрафов», — полагает депутат. Председатель комитета Игорь Тюрин пообещал поддержать инициативу министерства на уровне Госдумы РФ и Совета законодателей.