В сумках потерялись инвестиции
Выгодно ли приобретать эксклюзивные аксессуары
Сумки Birkin перестают быть выгодной инвестицией, пишет Reuters. По данным агентства, один из самых желанных аксессуаров в мире стремительно дешевеет на вторичном рынке. На пике в 2022 году сумки перепродавали в среднем втрое дороже магазинной цены. Теперь — лишь в полтора раза. Причина — избыток предложений. Сегодня на ресейл-платформах выставлено в шесть-семь раз больше сумок Birkin и Kelly, чем до пандемии COVID-19. Стоит ли еще хранить деньги в сумке? И чем такая инвестиция отличается от акций и золота?
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Еще год назад Birkin установила абсолютный рекорд. Оригинальную сумку, принадлежавшую самой Джейн Биркин, продали на аукционе за $10 млн. Но этот случай, скорее, показывает, насколько по-разному оцениваются обычные и коллекционные модели, считает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс:
«Динамика неоднородна. Например, по данным Sotheby's, средняя цена продажи классической Bikrin выросла на 6%. Так что речь идет о риске снижения привлекательности отдельных экзотических моделей, а не обесценивании Birkin как категории. Hermes действительно открыл дополнительную кожгалантерейную мастерскую, но это не говорит о перепроизводстве именно лимитированных коллекций».
По данным исследований крупнейших инвестбанков, произведения искусства, коллекционные украшения и антиквариат занимают в портфелях богатейших семей мира около 2%. В эту же категорию попадают вино, редкие автомобили, драгоценные камни и сумки Birkin.У таких вложений есть преимущество перед привычными биржевыми инструментами, пояснил инвестиционный консультант Skyfort Capital Кирилл Климентьев:
«Все luxury-вещи контрцикличны, то есть, условно, когда у нас происходит какой-то геополитический шок, выходят негативные новости по компании, стоимость акции может упасть в два-три-четыре раза. Достаточно трудно представить ситуацию, при которой сумка Hermes подешевеет так же кратно.
Но, с другой стороны, этот актив не генерирует какой-то пассивный доход. Акции дают дивиденды, по облигациям платят купоны. Напрямую сравнивать его с традиционными инструментами я бы не стал, но, в целом, мы видим, что в портфелях этот инструмент есть, и доля достаточно существенная».
С начала года европейские люксовые компании потеряли около $350 млрд капитализации. У LVMH продажи моды и кожгалантереи в третьем квартале сократились на 5%. Hermes на этом фоне выглядит заметно устойчивее. В первом полугодии продажи бренда выросли примерно на 6%. И это один из немногих примеров на рынке, где сама бизнес-модель бренда пока выдерживает охлаждение спроса, отмечает собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова:
«Такая устойчивость — это, конечно, показатель очень эффективной стратегии, которая не вчера была создана. Все-таки не так уж легко будет ее поколебать просто какими-то изменениями на параллельном рынке. Hermes — одна из редких компаний, которая до сих пор продает мечту, доступ к определенным товарам для определенного круга людей. Хотя, конечно, потребители люкса начинают менять свои привычки. Пока дело дойдет до Hermes, наверное, немало других люксовых брендов пострадает от происходящего».
Ранее “Ъ FM” рассказывал, что состоятельные россияне тоже все чаще рассматривают гардероб как инвестицию. По подсчетам аналитиков «Авито», обеспеченные покупатели составляют около 2/3 аудитории ресейл-платформ. Причем именно они активнее других торгуются и иногда добиваются скидок до 50%.