В сумках потерялись инвестиции

Сумки Birkin перестают быть выгодной инвестицией, пишет Reuters. По данным агентства, один из самых желанных аксессуаров в мире стремительно дешевеет на вторичном рынке. На пике в 2022 году сумки перепродавали в среднем втрое дороже магазинной цены. Теперь — лишь в полтора раза. Причина — избыток предложений. Сегодня на ресейл-платформах выставлено в шесть-семь раз больше сумок Birkin и Kelly, чем до пандемии COVID-19. Стоит ли еще хранить деньги в сумке? И чем такая инвестиция отличается от акций и золота?