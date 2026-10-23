Режим ЧС ввели в Городецком округе Нижегородской области после атаки БПЛА
Для ликвидации последствий взрывов и падений беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Городецком округе Нижегородской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом администрация муниципалитета сообщила в своих соцсетях.
Режим ЧС установлен в 08:00 23 октября до принятия решения о его снятии. Также создана межведомственная комиссия по оценке ущерба и оказанию помощи населению в ликвидации последствий.
Как писал «Ъ-Приволжье», из-за атаки украинских беспилотников сегодня пострадали три жителя Городецкого округа. По информации губернатора Глеба Никитина, повреждения получили несколько жилых домов, один объект образования и инфраструктуры. Что за объект инфраструктуры, глава региона не уточнил. Школы муниципалитета перевели на удаленку. Кроме того, утром ограничивали движение на участке дороги между Заволжьем и деревней Заборово – по дамбе Нижегородской ГЭС.