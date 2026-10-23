Экс-мэр Дзержинска возглавит «Дом народного единства»
Бывший мэр Дзержинска Нижегородской области Михаил Клинков возглавит учрежденную властями Нижегородской области АНО «Дом народного единства». Он приступит к обязанностям 26 октября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Ранее организацию возглавлял бывший заместитель Михаила Клинкова на посту мэра Сергей Федоров. Куда он ушел, не уточняется.
Директор «Дома народного единства» после ухода попавшего под следствие Романа Кошелева меняется второй раз за год.
Как писал «Ъ-Приволжье», у Михаила Клинкова в октябре истек двухлетний срок полномочий мэра Дзержинска, на его место, пока в качестве исполняющего обязанности, губернатор Глеб Никитин назначил Алексея Короткова, который оставил должность главы Богородского округа.